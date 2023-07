Tennis : le Suédois Mikael Ymer suspendu 18 mois pour dopage

Mikael Ymer, tennisman suédois de 24 ans, a indiqué ce mardi sur ses réseau sociaux avoir été suspendu 18 mois pour violation des règles anti-dopage.

Ymer explique avoir été accusé en janvier 2022 par la Fédération internationale de tennis d'avoir raté trois contrôles hors compétition sur une période de douze mois. «Je trouve leur décision (...) injuste», a tweeté le joueur de 24 ans, qui reste sur une défaite au 3e tour à Wimbledon la semaine dernière contre le Colombien Daniel Galan.

In January 2022, the ITF charged me with a potential anti-doping rule violation for having 3 missed out of competition test attempts in a 12-month period. I fought that charge at a hearing, and was cleared by an independent tribunal of 3 arbitrators in June of 2022. The ITF…

