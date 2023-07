Tennis : Naomi Osaka a accouché d’une petite fille

Naomi Osaka, qui avait annoncé sa grossesse au mois de janvier, a accouché d’une petite fille à Los Angeles, aux Etats-Unis. La joueuse japonaise pourrait faire son retour sur les courts à l’Open d’Australie.

Noami Osaka est maman. La joueuse japonaise a donné naissance à son premier enfant, en début de semaine, à Los Angeles, a révélé le magazine américain People. Et comme elle l’avait annoncé, il y a quelques semaines, il s’agit d’une petite fille. La jeune femme, qui partage sa vie avec le rappeur américain Cordae depuis 2019, et le bébé sont tous les deux en bonne santé.

En proie à une dépression, Noami Osaka, vainqueur de quatre tournois du Grand Chelem (US Open en 2018, 2020 et Open d’Australie 2019, 2021), s’était retirée du circuit en 2021 quelques mois après son second sacre à Melbourne, avant de revenir mais quelques mois seulement en 2022. La dernière apparition de celle qui pointe désormais à la 436e place au classement WTA remonte au mois de septembre dernier.

Elle va désormais profiter de sa petite fille et pourrait faire son retour en janvier prochain à l’Open d’Australie. Et tenter pourquoi pas un retour aussi réussi que celui de l’Ukrainienne Elina Svitolina qualifiée pour les demi-finales de Wimbledon après avoir donné naissance à une petite fille en octobre dernier.