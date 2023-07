Paris 2024 : voici les sites de célébration des Jeux

Le Comité d’organisation des Jeux de Paris 2024 (Cojop) a dévoilé, ce lundi 24 juillet, les lieux de festivités qui permettront aux Français de profiter de l'ambiance des Jeux, sans acheter de billet.

Vivre des Jeux olympiques de manière intense. Voilà le but des sites de célébration des Jeux de Paris 2024, qui ont été dévoilés, ce lundi 24 juillet, par le Comité d’organisation de l’olympiade parisienne.

Un Club France installé à la Villette

L’un des principaux lieux annoncés par le Cojop est le futur Club France, qui sera situé dans le parc de la Villette (19e arrondissement), lieu où s’est également tenue l’annonce des différents sites à disposition du public. Cette zone sera la seule entièrement dédiée aux sportifs tricolores, leurs proches, mais également le public.

Les Jeux à la maison : une chance unique, un moment à partager avec tous les Français





Imaginez un lieu où se retrouver et célébrer nos médaillés...@FranceOlympique et @FRAparalympique l’ont fait !





Ce sera le Club France à la Villette, le QG du "Allez les bleus" pic.twitter.com/OmL2YOcfOm — Paris 2024 (@Paris2024) July 24, 2023

Les amateurs d’épreuves olympiques pourront y suivre les épreuves, mais également assister à de nombreuses activités artistiques et sportives, ainsi qu’à des expositions culturelles lors des Jeux olympiques (du 27 juillet au 11 août 2024) et paralympiques (du 29 août au 8 septembre 2024), entre 10 heures et 2 heures du matin. Gratuit en journée, l’accès deviendra partiellement payant dans la Grande Halle de la Villette en soirée. Mais pour l’heure, l’organisation n’a pas encore communiqué sur le tarif.

Certaines fédérations sportives et comités nationaux seront également présents dans l’enceinte du Parc de la Villette durant les Olympiades, à l’image du Canada ou du Brésil.

Le Champions Park pour célébrer les médaillés au Trocadéro

Le Trocadéro sera également l’hôte d’une zone de festivités durant les Olympiades : le Champions Park. Cet espace, similaire à celui mis en place lors des Jeux de Tokyo en 2021, permettra aux spectateurs de vivre un moment privilégié avec les milliers de médaillés attendus durant la quasi-totalité de Jeux.

Le Champions Park des Jeux Olympiques, c'est :





- 10 jours d’ouverture





- Célébration de + 1100 médaillés le jour





- Diffusion des grandes finales le soir !





- Près de 150 000 fans du monde entier





Un lieu exceptionnel pour célébrer les Jeux ensemble ! pic.twitter.com/keClRaMpAH — Paris 2024 (@Paris2024) July 24, 2023

Une zone de célébration à l’accès gratuit, mais avec une capacité limitée afin d’assurer la sécurité de tous : 15.000 spectateurs seront autorisés à accéder au Champions Park chaque jour.

Des Jeux Olympiques et Paralympiques à vivre en région parisienne et en province

À Paris et en région parisienne, 23 sites supplémentaires seront disponibles afin de vivre l’événement sportif, en assistant à la retransmission des épreuves ou en participant à des animations culturelles et sportives. Le département de Seine-Saint-Denis, qui accueillera plusieurs sites majeurs de la compétition, mettra en place de nombreux concerts et activités sportives dédiées aux sports olympiques, comme le canoë ou le basket 3x3.

Sur une place publique, ou dans un gymnase, vibrez au rythme des Jeux de #Paris2024





Nous célébrerons les exploits aux 4 coins de la France avec les Clubs 2024 !





Des espaces gratuits et dédiés à la fête du sport, pour partager l'esprit des Jeux dans tout l'hexagone pic.twitter.com/dN3b2aomcK — Paris 2024 (@Paris2024) July 24, 2023

Les Jeux de Paris se vivront également en dehors de l'Île-de-France pour des millions de Français. «Nous voulons profiter de l'événement pour en faire une grande fête populaire partout sur le territoire», a indiqué la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castera.

Près de 240 collectivités ont montré un intérêt pour l’accueil de sites de célébrations de Jeux, similaires à ce qui se fera à Paris, sur une échelle réduite. Des «kits des célébrations» devraient également être mis à disposition de ces collectivités afin de parer les villes des couleurs de l’olympisme.

Mettre toute la France aux couleurs des Jeux ?





C'est possible !





Paris 2024 proposera aux collectivités, aux partenaires et au mouvement sportif un kit de célébration pour diffuser l'énergie des Jeux chez eux et sur tout le territoire





Crédits : Florian Hulleu pic.twitter.com/TizHyOsoTC — Paris 2024 (@Paris2024) July 24, 2023

D’après les annonces effectuées, une carte interactive sera disponible au mois d’avril 2024 afin d’obtenir toutes les informations nécessaires pour vivre intensément les Jeux et trouver des activités liées à Paris 2024.