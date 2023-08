Cyclisme : Arnaud Démare quitte la Groupama-FDJ et rejoint Arkéa-Samsic

Le coureur français Arnaud Démare, âgé de 31 ans, a résilié son contrat avec la formation Groupama-FDJ pour rejoindre une autre équipe française : Arkéa-Samsic.

Le sprinteur français de la Groupama-FDJ, Arnaud Démare, a signé, ce mardi 1er août, un contrat jusqu'à la fin de la saison 2025 avec Arkéa-Samsic, une autre formation française qu'il va rejoindre immédiatement, sans attendre la fin de saison.

«C'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver pour terminer l'année», a déclaré le vainqueur de Milan-San Remo 2016 lors d'une conférence de presse, ce mardi 1er août dans l'après-midi. «J'ai vécu 12 belles années, de grandes émotions chez Groupama-FDJ, mais depuis quelques mois c'était compliqué», a déclaré Arnaud Démare.

Une Non-sélection au Tour de France

Coureur de la formation de Marc Madiot depuis ses débuts il y a plus de dix ans, le Picard avait notamment connu une énorme déception en n'étant pas retenu pour le dernier Tour de France. «Les dernières semaines ont été compliquées. C'était difficile à vivre pour moi et pour ma famille», a reconnu Arnaud Démare, confiant avoir «posé le vélo pendant 10 jours» pour digérer sa non-sélection sur la Grande Boucle.

Nous avons un nouvel appel…





Arnaud Démare est rouge et noir !





Les premiers mots d’Arnaud et d’Emmanuel Hubert ⤵https://t.co/0pAMlvBsOh pic.twitter.com/Oc358fvWg2 — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) August 1, 2023

Diminué physiquement en début d'année après avoir contracté le Covid-19, Arnaud Démare avait connu une montée en puissance à la fin du printemps, remportant une étape des Boucles de la Mayenne puis la Brussels Classic. Mais le patron de la Groupama-FDJ, Marc Madiot, avait souhaité construire un groupe pour classement général autour du leader David Gaudu. Malheureusement, ce dernier a terminé à la 9e place, à 23 minutes de Jonas Vingegaard.

L'un des meilleurs sprinteurs du monde

«Il va me falloir encore un peu de temps pour digérer cette décision, mais on aura l'occasion d'en rediscuter» avec Marc Madiot, a expliqué celui qui a remporté huit victoires d'étapes sur le Giro. «J'avais déjà donné mon accord pour rejoindre Arkéa-Samsic pour la saison 2024-2025, et courant juillet, l'équipe m'a donné l'opportunité de continuer à être stimulé pour la fin de saison plutôt que de la finir sans conviction», a ajouté le sprinteur.

«Arnaud compte parmi les meilleurs sprinteurs du monde, et possède un palmarès fort, de 93 succès déjà. Il va apporter son charisme, son aura à notre effectif», s'est de son côté réjoui le manageur général d'Arkéa-Samsic, Emmanuel Hubert, dans un communiqué. Le sprinteur picard sera rejoint en janvier 2024 par Miles Scotson, son poisson-pilote au sein de la Groupama-FDJ. L'Australien de 29 ans s'est engagé pour deux saisons avec Arkea-Samsic, a annoncé la formation bretonne, ce mardi 1er août.

«Je quitte une famille pour en retrouver une autre et mon chemin ne s'arrête pas là», a confié Arnaud Démare qui évoluera sous ses nouvelles couleurs pour la première fois sur le Tour de Leuven, le 15 août, avant de se concentrer sur les courses françaises et belges jusqu'à la fin de saison.