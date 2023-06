Cyclisme : le gros coup de gueule d'Arnaud Démare, non retenu pour le Tour de France

Arnaud Démare n'a pas été retenu par l'équipe Groupama-FDJ pour le Tour de France (1er-23 juillet). Une immense déception pour le sprinteur français qui comptait faire son retour sur la Grande Boucle.

Marc Madiot a tranché. Le patron de la Groupama-FDJ n'a pas retenu son sprinteur Arnaud Démare pour le prochain Tour de France (1er-23 juillet), afin de favoriser les objectifs de podium de David Gaudu, qui sera épaulé par Thibaut Pinot. Une décision prise «pour des raisons sportives», a précisé le directeur sportif de l'équipe, pour justifier son choix de tout axer sur un effectif de grimpeurs.

En colère et écoeuré

«Notre équipe sera tournée vers la montagne, a confirmé Madiot dans le communiqué officiel de l'équipe publié ce mardi. L'objectif est bien sûr le classement général avec David Gaudu. Ce fut une décision difficile à établir, notamment la décision de ne pas prendre Arnaud Démare. Je peux comprendre sa déception, je suis là pour déterminer l'équipe qui me semble la plus compétitive. J'assume ces choix.»

Une décision vécue comme un coup de massue par le Picard, qui, en plus de ne pas être retenu pour cette édition du Tour de France, ne sera pas prolongé par l'équipe Groupama-FDJ la saison prochaine. Dans un entretien accordé à L'Equipe, le double vainqueur d'étape sur la Grande Boucle (2017 et 2018) a exprimé toute sa tristesse et sa colère en évoquant ces décisions.

«Marc (Madiot) m'a appelé jeudi dernier et il m'a dit : 'Écoute Arnaud, je ne t'emmènerai pas au Tour'. Je suis en colère, écoeuré, car j'ai travaillé pour», a-t-il confié. Après un début de saison fragilisé par une infection au Covid-19, il avait retrouvé la forme ces dernières semaines, en remportant une étape des Boucles de la Mayenne et la Brussels Classic début juin. Classé hors délais en 2021 et absent en 2022, Arnaud Démare avait beaucoup misé sur un retour cette année sur les routes du Tour de France.

La fin d'une aventure

Coureur au sein de l'équipe française depuis ses débuts professionnels en 2011, l'originaire de Beauvais a également appris il y a quelques semaines qu'il ne serait pas conservé la saison prochaine. «C'était le deuxième coup dur, le deuxième parpaing. Car aux Boucles de la Mayenne, il (Marc Madiot) m'annonce que c'est la fin avec la Groupama. Pas avec ces mots, mais je comprends que c'est fini. Il me dit : 'on ne peut pas te garder'. Et c'est fini», a-t-il déclaré.

Arnaud Démare, qui entretient une histoire contrastée avec le Tour de France, avec seulement cinq participations et deux victoires, a à coeur de rebondir dans une autre équipe. Et le sprinteur a reçu plusieurs propositions. «J'ai toujours la gagne dans les jambes et dans la tête, je n'ai pas encore arrêté mon choix de l'équipe avec laquelle je remporterai mes futures victoires», a-t-il précisé à L'Equipe. Toujours assoifé de succès.