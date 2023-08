Football : le Paris Saint-Germain s'incline contre l'Inter Milan (1-2)

Le Paris Saint-Germain s'est incliné contre l'Inter Milan (1-2), ce mardi 1er août, à Tokyo. Les Parisiens enchaînent un troisième match sans victoire lors de cette tournée estivale en Corée du Sud et au Japon.

Le Paris Saint-Germain s'est fait battre en deux minutes d'inattention par l'Inter Milan (2-1), mardi à Tokyo, et n'a toujours pas remporté la moindre victoire lors de sa tournée asiatique ni accueilli le retour de Neymar, encore resté sur le banc. Après le 0-0 contre l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo et la défaite contre le Cerezo Osaka (3-2), le chantier de Luis Enrique n'avance guère.

Le nouvel entraîneur a notamment du travail pour régler sa défense, qui a laissé échapper Sebastiano Esposito (81e) et a laissé Stefano Sensi seul au second poteau (83e). Le Slovaque Milan Skriniar, recrue majeure en charnière centrale, a notamment souffert contre l'équipe qu'il vient de quitter après six saisons.

Le technicien espagnol a aussi du boulot en attaque, la superbe frappe de Vitinha sous la barre (64e) ne masque pas le désert offensif, asséché encore par l'absence de Kylian Mbappé. Le club essaie de vendre le champion du monde 2018, qu'il n'a pas emmené en Asie, car il a refusé de prolonger son contrat et ne semble toujours pas prêt à quitter le PSG.

Warren Zaïre-Emery a séduit Luis Enrique

Luis Enrique a préféré insister avec Marco Asensio en pointe, un rôle où il n'est pourtant pas le plus à l'aise. L'Espagnol a trouvé une fois le poteau (14e). Hugo Ekitike, pourtant convaincant contre Cerezo Osaka (un but, une passe décisive), n'est entré que pour les 20 dernières minutes à la place d'Asensio.

Une des rares satisfactions du match reste la performance solide du milieu, duo de récupérateurs Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte, et le deuxième but de la tournée de Vitinha. Auteur de quelques montées tranchantes, Warren est parmi ceux qui ont le plus joué au Japon, il semble avoir séduit Luis Enrique. À ses côtés, l'Uruguayen a consciencieusement harcelé les milieux intéristes.

Neymar attendu par le public

Mais le public du stade National de Tokyo, mieux rempli que celui d'Osaka pour les deux matches précédents, aurait bien voulu voir Neymar. À l'entrée du dernier quart d'heure, l'enceinte olympique a chanté son nom, ce qui donne «Ney-ma-ru!» en japonais, mais rien à faire. Le Brésilien, opéré de sa cheville droite si fragile début mars, n'a plus joué depuis le 19 février et sa blessure contre Lille.

Chaque apparition de Neymar sur les grands écrans a déclenché un frisson dans les travées, mais le staff n'a pas voulu prendre de risque. Le Brésilien s'était pourtant entraîné avec le groupe la veille, devant 2.000 spectateurs énamourés.

Les champions de France rejouent dans deux jours, en Corée du Sud, à Busan contre Jeonbuk Motors, c'est la dernière chance pour les supporters asiatiques du PSG de voir la dernière star du club. L'an dernier, les fans japonais avaient pu admirer Lionel Messi, mais il est parti à Miami, et Mbappé, mais il est puni. Le PSG doit rebâtir sans ces deux-là, et le chantier est colossal.