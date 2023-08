Coupe du monde féminine 2023 : l'équipe de France écrase le Panama (6-3) et termine en tête de son groupe

L’équipe de France a largement dominé le Panama (6-3) ce mercredi 2 août lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde féminine 2023. Les Bleues ont terminé en tête de leur poule et devraient affronter l’Allemagne en huitièmes de finale ce mardi.

Les Bleues ont fait le job. L’équipe de France féminine a largement dominé le Panama (6-3) ce mercredi 2 août lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde féminine 2023.

Les Françaises ont pourtant été surprises dès la deuxième minute par un coup-franc sublime, de plus de 30 mètres, inscrit en pleine lucarne par Marta Cox. Une frappe imparable et assurément l’un des plus beaux buts de la compétition.

Ultra-offensives, les Bleues ont égalisé grâce à un tir de la tête de Maëlle Lakrar, dévié maladroitement dans ses cages par Deysiré Salazar (21e). Kadidiatou Diani a ensuite profité d’un superbe travail de Vicki Becho sur le côté droit pour ouvrir son compteur dans ce Mondial en marquant en deux temps avec l’aide de la barre.

L’attaquante du PSG a profité de deux mains panaméennes successives dans la surface pour convertir un premier pénalty à la 37e minute et un second à la 52e minute. La buteuse de 28 ans est ainsi devenue la première joueuse française à inscrire un triplé en Coupe du monde.

Avant le repos, le centre-tir de Léa Le Garrec a surpris la défense puis la gardienne du Panama, permettant ainsi à l’Équipe de France de ponctuer une première mi-temps quasi-parfaite.

L'equipe de France s'est fait peur en seconde mi-temps

Après le troisième but de Diany inscrit très tôt en deuxième période, les Bleues se sont relâchées, permettant au Panama de revenir dans le match. Elisa de Almeida a ainsi concédé un pénalty plus qu’évitable, permettant à Yomira Pinzon de réduire le score (5-2).

Lineth Cedeno a ensuite profité d’une erreur de la gardienne tricolore Pauline Peyraud-Magnin sur un coup-franc lointain pour marquer à bout portant (87e minute).

L’attaquante lyonnaise de 19 ans, Vicky Becho, a finalement été récompensé de ses efforts à répétition en marquant son premier but en sélection à la 100e minute de jeu d’une subtile reprise de volée.

En terminant première de son groupe, la France devrait affronter l’Allemagne ce mardi 8 août. En revanche, la sensation de cette poule est venue de l’autre rencontre de l’après-midi. La Jamaïque a résisté au Brésil, l’une des équipes favorites de la compétition, pour terminer deuxième du groupe devant la sélection sud-américaine.