Coupe du monde féminine 2023 : l’équipe de France qualifiée pour les quarts de finale après sa victoire 4-0 face au Maroc

L'équipe de France s'est imposée face au Maroc (4-0) en huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine, à Adelaïde (Australie), ce mardi 8 août. Un succès qui l'envoie en quarts de finale face à l'hôte de la compétition, l'Australie.

Un match piège maîtrisé avec succès pour les Bleues. Opposée au Maroc, équipe surprise de ces huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine, l’équipe de France a géré son statut de favori en s’imposant facilement (4-0), grâce à des buts de Kadidiatou Diani, Kenza Dali et un doublé d'Eugénie Le Sommer.





Les Bleues s'imposent 4-0 face au Maroc et décrochent leur ticket pour les 1/4 de finale de la Coupe du Monde #FRAMAR #FiersdetreBleues pic.twitter.com/y2gWJO3MNb

— Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) August 8, 2023

C’était une rencontre particulière sur de nombreux plans. Près de huit mois après la demi-finale chez les hommes, la France et le Maroc se retrouvaient cette fois-ci chez les femmes, en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Un choc particulier pour Sakina Karchaoui, Hervé Renard et tant d’autres, mais abordé avec énormément de sérieux. Et cela s’est vu dès les premières minutes de la rencontre.

Une rencontre pliée dès la première période

À peine le coup d’envoi donné sur la pelouse du Coopers Stadium, les coéquipières de Wendie Renard se sont lancées à l’attaque de la défense marocaine, qui a résisté durant un quart d’heure avant de céder une première fois. Après un une-deux, Sakina Karchaoui a délivré un centre parfait pour Kadidiatou Diani, qui n’a eu qu’à pousser le ballon de la tête dans des cages abandonnées par la portière marocaine (1-0, 13e).

Une ouverture du score rapidement suivie d’un deuxième but grâce à Kenza Dali. Marqueuse sur le premier but, l’incontournable Kadidiatou Diani s’est transformée en passeuse décisive pour Kenza Dali. La joueuse d’Aston Villa a rapidement enchaîné d’un plat du pied. Une frappe qui a vu le ballon toucher le poteau gauche des cages marocaines avant de terminer son chemin au fond des filets (2-0, 20e).

La période de domination des Bleues s'est conclue avec un troisième but, signé Eugénie Le Sommer, après un excellent pressing de Kadidiatou Diani sur la défense adverse. Un pressing gagnant puisqu’il a permis à la meilleure buteuse des Bleues d’inscrire un nouveau but (3-0, 23e).

Eugénie Le Sommer conforte son statut de meilleure buteuse des Bleues

La suite de la rencontre a été grandement maîtrisée par les joueuses d’Hervé Renard. Face à l’armada tricolore, le Maroc de Reynald Pedros s’est procuré de très rares occasions, principalement en seconde période, à l’image d’une percée et d’une frappe contrée d’Ibtissam Jraidi (49e, puis 53e).

Beaucoup plus dans la gestion de leurs efforts, les Françaises se sont offert le privilège d’inscrire un quatrième but, le dixième en deux rencontres, mais surtout le second d’Eugénie Le Sommer dans la partie. Servie par un centre de Vicki Becho, Eugénie Le Sommer a profité de l’absence de marquage au second poteau pour planter un nouveau but dans les cages abandonnées par Khadija Er-Rmichi (4-0).

Un choc face à l'Australie

Devant 13.357 spectateurs, l’équipe de France a prouvé qu’elle était l'une des équipes favorites pour le sacre mondial, qui lui échappe depuis toujours. Mais pour remporter le titre tant convoité, les Bleues devront franchir le cap des quarts de finale, où elles butent sans cesse depuis le passage au Mondial à 24 équipes. Pour cela, Wendie Renard, Kadidiatou Diani, Eugénie Le Sommer et leurs coéquipières devront affronter un adversaire de taille en quarts de finale : l’Australie, hôte de cette Coupe du monde.

Un adversaire bien connu des Bleues, puisque les Matildas s'étaient imposées face à elles lors d'un match de préparation pour le Mondial (1-0). Et surtout, les Australiennes pourront compter sur le retour de leur joueuse emblématique, Sam Kerr.