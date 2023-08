Football : le Championnat d'Arabie saoudite sera diffusé sur Canal+

CANAL+ a annoncé, mardi soir, l'acquisition de la Saudi Pro League, le championnat de football d’Arabie Saoudite sur le territoire français pour les deux prochaines saisons.

Karim Benzema et Cristiano Ronaldo bientôt sur vos écrans. La Ligue saoudienne de football a signé un accord de diffusion avec le groupe Canal+ pour le territoire français.

La Saudi Pro League est sûrement l’un des championnats les plus attendus compte tenu des récents transferts de joueurs internationaux venus nourrir ses rangs. Des stars de tous les pays dont de nombreux français ont été recrutés par les différents clubs Saoudiens.

De grands noms en tête d'affiche

Le ballon d’or Karim Benzema et le champion du monde N’Golo Kanté ont rejoint le club champion en titre Al-Ittihad. Cristiano Ronaldo arrivé en décembre dernier à Al Nassr jouera désormais avec Seko Fofana et Sadio Mané. Le sénégalais Kalidou Koulibaly, le serbe Sergej Milinković-Savić et le portugais Ruben Neves sont pour leur part venus renforcer Al Hilal.

Enfin, après huit saisons en Premier League avec Liverpool, le brésilien Roberto Firmino jouera pour le club d’Ah Ahli aux côtés d’autres anciens de la Premier League : le gardien Edouard Mendy mais aussi Ryad Mahrez et Allan Saint-Maximin.

Les clubs du Saudi Pro League peuvent désormais compter sur certains des plus grands joueurs de la planète.

2 rencontres par semaine en exclusivité

La saison 2023 / 2024 débute dès ce vendredi 11 août pour les 18 clubs qui s’affronteront jusqu’en mai 2024 en match aller/ retour. Le champion sera connu à l’issue des 34 rencontres de la saison.

CANAL+ diffusera 2 rencontres par semaine en exclusivité sur ses antennes en France.