Ligue 1 : ces six jeunes joueurs qu'il faudra suivre cette saison

Le championnat 2023-2024 de Ligue 1 débute ce vendredi 11 août, avec le déplacement de Lille sur la pelouse de Nice. Une nouvelle saison qui devrait voir de jeunes joueurs briller et marquer les esprits.

Georges Mikautadze (fc metz)

Pour que le FC Metz puisse se maintenir, il faudra que Georges Mikautadze signe une saison comparable à celle réalisée l'année dernière en Ligue 2. Avec 23 buts et 8 passes décisives, le Géorgien de 22 ans a logiquement terminé meilleur joueur du championnat.

Lors de ses années chez les jeunes, l’international géorgien était beaucoup plus petit que ses coéquipiers et que ses adversaires et il a dû compenser par une qualité technique supérieure aux autres. Son activité avec et sans ballon ont affolé les clubs européens. Burnley, la Lazio, Milan AC et la Juventus se sont renseignés sur le joueur, mais le FC Metz semble ferme, le joueur devrait rester en Lorraine.

Bradley Barcola (Olympique lyonnais)

Peu utilisé en début de saison dernière, Bradley Barcola (20 ans) a été l’une des révélations de la deuxième partie de championnat. En l’espace de trois mois, il est devenu le plus jeune joueur en Europe impliqué dans plus de dix buts toutes compétitions confondues. «Il m'étonne au niveau physique. Il ne se pose pas de question, il marque des buts, lui qui n’est pas forcément un grand buteur. Il arrive à facilement éliminer ses adversaires de par sa finesse technique et sa vitesse», a déclaré Laurent Blanc, son entraîneur, à son sujet. Nul doute qu’il devrait l'utiliser avec Alexandre Lacazette à la pointe de l’attaque lyonnaise.

Andy Diouf (RC LENS)

Le départ de Seko Fofana a été un crève-cœur pour les supporters Lensois, mais son remplaçant, Andy Diouf, pourrait très vite le faire oublier. Le milieu ivoirien de 20 ans a un profil semblable à celui de son aîné. Il a un gros volume de jeu, il aime lorsqu’il y a de l’intensité au milieu du terrain, il est très efficace à la récupération et son jeu est porté vers l’avant.

Hakon Arnar Haraldsson (lille)

L’une des surprises de la pré-saison. Hakon Arnar Haraldsson, 20 ans, a inscrit cinq buts et délivré une passe décisive lors de ses trois premiers matchs avec le LOSC. A Copenhague, l’international islandais était principalement utilisé en tant que faux numéro 9. A Lille, il a déjà trouvé sa place en tant que deuxième numéro 10 dans le 4-2-2-2, très souvent utilisé par Pablo Fonseca. L’avantage du joueur, c’est qu’il possède une expérience avec l’équipe nationale, mais aussi en Ligue des champions. Il était l’un des éléments majeurs de la dernière campagne européenne du club de Copenhague et il a même marqué un but contre le Borussia Dortmund.

Désiré Doué (stade rennais)

A Rennes, Désiré Doué, âgé de seulement 18 ans, est perçu comme étant une future superstar comme Ousmane Dembélé ou Eduardo Camavinga, qui ont explosé au haut-niveau après avoir été formés au Stade Rennais. «A chaque fois qu'il entre, il amène de l'enthousiasme, de l'intensité», aimait déclarer Bruno Genesio après les matchs de la saison dernière. Les recrutements de Ludovic Blas et Romain Faivre devraient aussi l’aider à passer un cap puisque le milieu rennais sera l’un des plus compétitifs en France la saison prochaine.

Désiré Doué excelle dans sa capacité à pouvoir éliminer ses adversaires en un contre un dans le cœur du jeu. La saison dernière, ses coéquipiers n’ont jamais cessé de vanter ses qualités de dribbles et de percussions. En moyenne, le Rennais tente deux dribbles par match et il en réussit plus de 66%.

Emanuel Emegha (rc strasbourg)

L’attaquant néerlandais Emanuel Emegha s’est engagé, en juillet dernier, avec Strasbourg pour les cinq prochaines saisons. Le joueur de 20 ans, mesurant 1,95m, était dans le viseur de grands clubs européens comme Tottenham et l'AC Milan, mais le club alsacien a su casser la tirelire pour rafler la mise (12 millions d’euros).

Rapide et mobile, avec une excellente qualité de déplacement, l’international U20 néerlandais apportera du dynamisme à l’attaque strasbourgeoise. L’année dernière, il a inscrit neuf buts et délivré une passe décisive avec le club autrichien du Sturm Graz, où il a découvert la Ligue Europa, compétition dans laquelle il a inscrit un but en cinq matchs.