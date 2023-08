Neymar : salaire, avion privé, maison… Voici ce dont le Brésilien devrait bénéficier en Arabie saoudite

Le club d’Al-Hilal serait en passe de s’offrir la star brésilienne du PSG Neymar lors de ce mercato estival. D’après différentes sources, l’attaquant devrait bénéficier, en plus de son salaire, de nombreuses primes et avantages.

Une offre qui ne se refuse pas pour le joueur comme pour le club de la capitale. Très active sur le marché des transferts cet été, la formation saoudienne d’Al-Hilal serait sur le point de boucler le transfert de Neymar, l’un des attaquants vedettes du PSG.

Le journaliste sportif italien Fabrizio Romano, toujours bien informé concernant le mercato estival, a confirmé ce mardi que «tous les documents ont été signés lundi entre les clubs et le joueur». Il a ajouté que le club saoudien souhaiterait «annoncer Neymar Jr comme nouvelle vedette plus tard dans la journée» de ce mardi.

