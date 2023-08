Arabie saoudite : tout savoir sur le championnat, la Saudi Pro League

Avec l’arrivée de stars (Cristiano Ronaldo, Karim Benzema…), la Saudi Pro League, le championnat national de football d’Arabie saoudite, va passer dans une autre dimension. Voici tout ce qu’il faut savoir de cette ligue.

Depuis quand la Saudi Pro League existe-t-elle ?

Si le championnat national d’Arabie saoudite de football a été créé en 1975, la Saudi Pro League a elle vu le jour en 2008, sous le nom de Saudi Professional League Authority. Elle a été lancée évidemment sous l'égide de la Fédération saoudienne de football.

Comment se déroule une saison de Saudi Pro League ?

16 équipes s'affrontent - les 13 meilleures équipes de la saison précédente et les 3 équipes promues de la FD League, la deuxième division. Mais à partir de l'an prochain, il y aura 18 équipes : 2 équipes ont été reléguées et 4 promues.

A quel niveau se situe la Saudi Pro League ?

Ce championnat saoudien est classé, selon certaines études (par rapport au niveau moyen des équipes) derrière la Premiership écossaise (la deuxième division d’Ecosse) et au-dessus de la Serie C (troisième division) en Italie. Mais avec l’arrivée de Karim Benzema et d’autres stars, le niveau devrait rapidement remonter.

Combien touche le champion de Saudi Pro League ?

Le champion national reçoit 5 millions de SR, soit 1,25 million d'euros.

Quelles sont les principales équipes de Saudi Pro League ?

Le fonds souverain saoudien (PIF), un des plus riches au monde, détient à 75% Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli et Al-Ittihad. Il s’agit des quatre principaux clubs du pays. A ces quatre formations peut être ajouté Al-Shabab.

Qui est le tenant du titre de Saudi Pro League ?

Al-Ittihad a remporté le neuvième titre de son histoire de champion cette saison, terminant devant Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo. A noter que le club de Djeddah a recruté Karim Benzema et N’Golo Kanté.

Qui sont les dix derniers champions de Saudi Pro League ?

2014 : Al Nasr Riyad

2015 : Al Nasr Riyad

2016 : Al Ahli Djeddah

2017 : Al-Hilal Riyad

2018 : Al-Hilal Riyad

2019 : Al Nasr Riyad

2020 : Al-Hilal Riyad

2021 : Al-Hilal Riyad

2022 : Al-Hilal Riyad

2023 : Al Ittihad Djeddah

Qui sont les dix derniers meilleurs buteurs de Saudi Pro League ?

2014 : Nasser al-Shamrani (Al Hilal Riyad) – 21 buts

2015 : Omar Al Somah (Al Ahli Djeddah) – 22 buts

2016 : Omar Al Somah (Al Ahli Djeddah) – 27 buts

2017 : Omar Al Somah Al Ahli Djeddah – 24 buts

2019 : Abderrazak Hamdallah (Al-Nassr Riyad) - 34 buts (record)

2020 : Abderrazak Hamdallah (Al-Nassr Riyad)- 29 buts

2021 : Bafétimbi Gomis (Al-Hilal Riyad) - 24 buts

2022 : Odion Ighalo (Al-Hilal Riyad) - 24 buts

2023 : Abderrazak Hamdallah (Al Ittihad Djeddah) - 21 buts

Qui sont les 5 joueurs les mieux payés de Saudi Pro League

1. Cristiano Ronaldo (Al Nassr) - 200 millions d'euros par an

2. Karim Benzema (Al Ittihad) - 200 millions d'euros par an

3. N'Golo Kanté (Al Ittihad) - 100 millions d'euros par an

4. Sadio Mané (Al Nassr) - 60 millions d'euros par an

5. Marcelo Brozovic (Al Nassr) - 25 millions d'euros par an