Ligue des champions : les terribles conséquences financières pour l’OM après son élimination

L’élimination de l’OM au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions va avoir d’importantes conséquences sur le plan financier pour le club olympien.

Marseille a perdu gros. Sur le plan sportif et financier. Éliminé, mardi soir, par le Panathinaïkos au 3e tour préliminaire à l’issue des tirs au but, le club olympien ne disputera pas la Ligue des champions cette saison. Une terrible désillusion pour l’OM qui devra se contenter de la Ligue Europa, beaucoup moins prestigieuse que la Coupe aux grandes oreilles.

Et ce coup dur a des conséquences fâcheuses pour les caisses marseillaises. Alors que les Olympiens auraient été amenés à affronter la formation portugaise de Braga en barrages en cas de qualification, le club présidé par Pablo Longoria aurait pu toucher près de 24 millions d’euros s’il avait atteint la phase de poules de la compétition en accompagnant le PSG et Lens.

Mais avec cette élimination, Marseille va percevoir quatre fois moins et devra se contenter d’à peine de 6 millions d’euros. Une différence importante qui pourrait avoir des répercussions, notamment sur la fin du mercato du club. Même si Pablo Longoria a tenu à diminuer l'impact de cette élimination. «Nos idées ne changent pas beaucoup de ce que l'on voulait faire d'ici à la fin du mercato. (...) On est dans une position dans laquelle on avait prévu les différents scénarios», a-t-il assuré.