Mercato : Karim Benzema, Neymar, Riyad Mahrez… Quels sont les joueurs qui ont signé en Arabie saoudite ?

Plusieurs grands noms des championnats européens ont décidé de s’engager en Arabie saoudite comme Karim Benzema ou Riyad Mahrez. Tour d’horizon des joueurs qui ont signé chez les Saoudiens.

Après Cristiano Ronaldo en janvier dernier, d’autres joueurs ont décidé de rejoindre l’Arabie saoudite et son championnat pour la saison prochaine. On retrouve notamment Karim Benzema, N’Golo Kanté ou encore Kalidou Koulibaly.

Karim Benzema (Al-Ittihad)

Ancien capitaine et buteur du Real Madrid, Karim Benzema a donc décidé de quitter l’Espagne pour rejoindre, libre, la Saudi Pro League (appelée aussi Roshn Saudi League) et le club d’Al-Ittihad situé à Djeddah. Ballon d’Or 2022, il s’est vu offrir un pont d’or pour signer trois saisons avec les champions en titre.

N’Golo Kanté (Al-Ittihad)

N’Golo Kanté aussi a décidé de rejoindre l’Arabie Saoudite. Le champion du monde 2018 avec l’équipe de France, âgé de 32 ans, va lui aussi évoluer pour les deux prochaines saisons (avec une en option) à Al-Ittihad. Kanté évoluait à Chelsea depuis sept ans.

Ruben Neves (Al-Hilal)

Agé de 26 ans seulement, le milieu défensif portugais a été transféré de Wolverhampton à Al-Hilal pour 55 millions d’euros et un contrat de trois ans. Ruben Neves, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération, devrait toucher 14 millions d’euros par an.

Kalidou Koulibaly (Al-Hilal)

Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, qui évoluait à Chelsea depuis une saison, s’est engagé avec le club d’Al Hilal également. Le joueur, qui a également joué à Naples, s’est engagé jusqu’en 2026. Le montant du transfert est estimé à 24 millions d’euros.

Edouard Mendy (Al-ahli)

Mercredi 28 juin, Edouard Mendy a signé à Al-Ahli, club historique de l’Arabie saoudite qui vient de retrouver la première division. Le portier sénégalais de Chelsea, âgé de 31 ans, s’est engagé jusqu’en 2026. L’ancien Rennais devrait toucher un salaire estimé entre 18 et 20 millions d’euros.

marcelo brozovic (Al Nassr)

Marcelo Brozovic, milieu de terrain croate de l’Inter Milan, rejoint Al Nassr. Le club saoudien, où évolue Cristiano Ronaldo, a confirmé ce lundi 3 juillet l'arrivée du joueur de 30 ans pour un transfert estimé à près de 18 millions d’euros.

Jota (Al-Ittihad)

Jota, ailier portugais de 24 ans, qui évoluait depuis deux saisons au mythique club écossais du Celtic, a signé avec Al-Ittihad pour un contrat portant jusqu’en 2026. Le joueur, formé au Benfica, a coûté 30 millions d’euros au club saoudien. Il rejoint Karim Benzema et N’Golo Kanté.

Roberto Firmino (Al-Ahli)

Après huit saisons passées en Premier League, Roberto Firmino, 31 ans, quitte Liverpool avec qui il a remporté la Ligue des champions en 2019. Il rejoint, libre, Al-Ahli en Arabie Saoudite jusqu'en 2026.

Sergej Milinkovic-Savic (Al-Hilal)

Sergej Milinkovic-Savic, milieu international serbe de la Lazio Rome, s'est engagé pour trois ans avec Al-Hilal. Le contrat, qui court jusqu'en juin 2026, a été signé en Autriche où le joueur va intégrer le stage de préparation d'avant-saison, a précisé le club basé à Ryad qui s'est déjà attaché les services du Sénégalais Kalidou Koulibaly et du Portugais Ruben Neves.

JORDAN HENDERSON (AL-ETTIFAQ)

Après 490 rencontres avec Liverpool, le milieu de terrain anglais Jordan Henderson quitte la Premier League, et direction l'Arabie Saoudite où il a signé un contrat de trois ans avec le club d'Al-Ettifaq. Il rejoint son ex-coéquipier chez les Reds, Steven Gerrard, qui sera son entraîneur.

RIYAD MAHREZ (AL-AHLI)

Récent vainqueur de la Ligue des Champions avec Manchester City, l'international algérien Riyad Mahrez a signé un contrat de quatre ans avec Al-Ahli. Le montant du transfert est estimé à 35 millions d'euros, plus 5 de bonus et Mahrez toucherait 50 millions d'euros de salaire par saison. Il rejoint ainsi, dans le club basé à Djeddah, Edouard Mendy et Roberto Firmino.

ALLAN SAINT-MAXIMIN (AL-AHLI)

Après quatre saisons passées du côté de St James Park, l'ailier virevoltant Allan Saint-Maximin a décidé de s'engager en faveur d'Al-Ahli, pour un montant de 25 millions d'euros. L'ancien niçois rejoindra des grands noms, issus de la Premier Leagues, tels qu'Edouard Mendy, Roberto Firmino et Riyad Mahrez.

Fabinho (Al-ittihad)

L'ancien milieu de terrain de Liverpool, passé par l'AS Monaco, s'est engagé, lui aussi, en Arabie Saoudite. Il rejoint Karim Benzema et Ngolo Kanté à Al-Ittihad. Le Brésilien s'est engagé jusqu'en juin 2026.

Sadio Mané (AL NASSR)

Après une saison ratée avec le Bayern Munich, Sadio Mané rejoint les rangs d'Al-Nassr aux côtés de Cristiano Ronaldo. Champion d'Afrique en 2022 et vainqueur de la Ligue des Champions en 2019 avec Liverpool, le Sénégalais devrait toucher aux alentours de 40 millions d'euros de salaire annuel. L'indemnité de transfert pour le club bavarois s'élève à 30 millions d'euros.

FRANCK KESSIÉ (AL-AHLI)

Après une saison peu concluante du côté de la Catalogne, l'international ivoirien s'est engagé en faveur d'Al-Ahli. Le milieu de terrain a signé un contrat de trois ans avec le promu saoudien, avec un salaire annuel estimé à environ 20 millions d'euros. Les deux clubs se sont entendus sur une indemnité de transfert de 12.5 millions d'euros.

Neymar (Al-Hilal)

Après six saisons au PSG, Neymar a décidé de tenter l'aventure saoudienne. Le Brésilien, âgé de 31 ans, a signé pour le club d'Al-Hilal, où il retrouvera notamment son compatriote Malcom ou le Sénégalais Kalidou Koulibaly. Si son salarie n'a pas été rendu public, son contrat ferait état de nombreuses primes potentielles.

Steven Gerrard (entraîneur Al-Ettifaq)

Il n’y a pas que les joueurs qui se rendent en Arabie saoudite. Les entraîneurs également. Sans club depuis son éviction d’Aston Villa en octobre 2022, Steven Gerrard a officiellement été nommé ce lundi sur le banc de Al-Ettifaq, septième la saison dernière. Ce club est basé à Damman.