Mondiaux d’athlétisme 2023 : ces 5 records à battre pendant la compétition

Organisés à Budapest (Hongrie) du 19 au 27 août, les Mondiaux d’athlétisme 2023 verront performer les meilleurs athlètes dans près d’une trentaine d’épreuves. L’occasion de potentiellement voir certains records du monde tomber.

Le monde de l’athlétisme sera réuni à Budapest. Hôte des Mondiaux d’athlétisme 2023, la capitale hongroise recevra, du 19 au 27 août, les meilleurs athlètes de la planète. Des sportifs de haut niveau qui tenteront d’obtenir le sacre mondial à moins d’un an des Jeux olympiques de Paris, mais aussi de battre de potentiels records mondiaux.

Armand Duplantis, 6,22m (saut à la perche)

Le patron mondial de la perche sera au rendez-vous en Hongrie. Battu, mais gêné par une blessure, lors du meeting de Monaco, le Suédois Armand Duplantis arrive en tant que grandissime favori. Détenteur du record du monde avec un saut à 6,22m depuis le All Star Perche du 23 février 2023, «Mondo» pourrait de nouveau franchir un cap en passant une barre à 6,23m, voire plus haut.

Karsten Warholm, 45,94s (400m haies)

Tout comme Armand Duplantis, Karsten Warholm est un prétendant idéal à sa propre succession sur un record du monde. Réalisé en 2021 lors des Jeux Olympiques de Tokyo, le record du Norvégien (45,94s) sur le 400m haies pourrait tomber lors de ces Mondiaux de Budapest. Invaincu sur ses 12 dernières sorties, Karsten Warholm tentera de récupérer sa couronne mondiale, abandonnée en raison d’une blessure, avec une possibilité de pousser son record à un niveau supérieur.

Hicham El Guerrouj, 3m26s (1.500m)

Un record qui tient depuis désormais 25 ans. Réalisé par le Marocain Hicham El Guerrouj lors du Golden Gala de Rome en 1998, le record du 1.500m a résisté au temps et aux grands noms de la spécialité, sans jamais tomber. Mais depuis quelque temps, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen semble en bonne posture pour se rapprocher de la marque mythique des 3m26s. Auteur d’un temps de 3m27s et 14 centièmes, le Norvégien de 22 ans semble plus proche que jamais de battre le record du monde d’Hicham El Guerrouj.

Yulimar Rojas, 15,74m (triple saut)

Toujours plus loin pour Yulimar Rojas. La Vénézuélienne de 27 ans, détentrice du record au triple saut avec une marque de 15,74m lors des Championnats du monde en 2022, a faim de records. Invaincue sur les plus grands événements depuis les Championnats du monde de 2017, la Vénézuélienne pourrait réaliser de nouvelles performances historiques face au public hongrois et battre un record qui tient depuis un peu plus d’un an.

Marita Koch, 47,60s (400m)

Bientôt 40 ans que ce record tient. Mais cela pourrait changer dans les prochains jours. Détenu par l’Allemande Marita Koch depuis octobre 1985, le temps de 47,60s n’a jamais été battu, mais seulement «frôlé» par deux femmes : Marie-José Pérec (48,25s en 1996) et Shaunae Miller-Uibo (48,14s en 2019). Avec la présence de la Dominicaine Marileidy Paulino, vice-championne olympique en titre, les spectateurs pourraient assister à une performance historique.