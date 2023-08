Athlétisme : une Somalienne réalise le pire temps sur 100 m aux jeux universitaires et crée la polémique

Une jeune athlète somalienne participant aux Jeux universitaires en Chine a créé un scandale national en arrivant dernière de la compétition, plus de dix secondes derrière la vainqueure. La jeune femme serait la nièce de Khadija Aden Dahir, présidente de la fédération d’athlétisme somalienne.

Scandale en Somalie. Lors des Jeux universitaires, compétition internationale se déroulant en Chine, Nasra Abukar Ali, jeune athlète de 20 ans, s’est alignée sur le 100 m. Elle n’a pas brillé par sa performance, arrivant dix secondes après la vainqueure et établissant au passage le record de la course la plus lente de l’histoire en 21”81. En revanche, elle a créé un véritable scandale.

La jeune athlète serait la nièce de Khadija Aden Dahir, la présidente de la fédération d’athlétisme somalienne, selon les informations du Parisien. Face à cette suspicion de népotisme (abus qu’une personne fait de son influence en faveur de sa famille ou de ses amis), Mohamed Barre Mohamud, ministre des Sports, a ordonné la suspension immédiate de la présidente de la fédération d’athlétisme, et a présenté des excuses publiques.

Somalia's Ministry of Sports has pledged to investigate the selection process that led to an underprepared athlete representing Somalia at the FISU World University Games in Chengdu, China. The controversy centers around Nasra Abukar, a 20-year-old with limited running… pic.twitter.com/ZMVVyyFdFJ

Il a par ailleurs déclaré que son ministère ignorait comment la jeune athlète avait été sélectionnée pour participer à cette compétition. De son côté, la délégation somalienne a précisé qu’elle n’avait envoyé aucun athlète sur cette épreuve en Chine.

Ce mercredi 2 août, la présidente de la fédération d’athlétisme a été suspendue, comme annoncé par le Comité olympique somalien.

So Embarrassing for the young lady who cannot run. Who in the hell took her to these games. This is a national tragedy. Those who took this girl to china have embarrassed her and the entire nation of Somalia. Someone must be held accountable. What a shame? pic.twitter.com/luujZK3FRi

— Dr Ali Said Faqi (@FaqiAlis) August 1, 2023