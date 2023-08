Coupe du monde féminine 2023 : L’Espagne sacrée pour la première fois face à l’Angleterre (1-0)

Grâce à un but de sa capitaine Olga Carmona, l’Espagne a remporté la Coupe du monde féminine pour la première fois de son histoire après sa victoire en finale, ce dimanche, contre l’Angleterre (1-0).

Le jour de gloire pour l’Espagne. Dans une finale inédite, la Roja a remporté, ce dimanche, la Coupe du monde féminine pour la première fois de son histoire, en battant l’Angleterre à Sydney (Australie). Un seul but a suffi au bonheur des Espagnoles face aux championnes d’Europe en titre. Il a été l’œuvre de la capitaine Olga Carmona, qui a trouvé le chemin des filets d’une frappe croisée à ras de terre (29e). C’était déjà elle qui avait marqué le but de la victoire en demi-finale face à la Suède (2-1).

#FIFAWWC L'Espagne prend l'avantage





La capitaine Olga Carmona trompe Mary Earps d'une sublime frappe croisée





Jennifer Hermoso a eu l’occasion de doubler la mise, mais elle a vu son penalty être stoppé par la gardienne anglaise Mary Earps (70e). Un nouvel échec dans cet exercice après celui face au Costa Rica, mais heureusement sans conséquence pour l’Espagne, qui a su préserver son avantage jusqu’à la fin des 13 minutes de temps additionnel.

Et ce sacre, après avoir notamment écarté la Suisse en 8e de finale puis les Pays-Bas en quarts et la Suède, sonne comme une revanche pour Jorge Vilda. Il y a un an, le sélectionneur espagnol avait été la cible d’une fronde de quinze joueuses, qui dénonçaient ses méthodes jugées trop strictes et annonçaient ne plus vouloir jouer en sélection. Mais il a bénéficié du soutien de sa Fédération et a conservé son poste. Et malgré cette crise sans précédent, il a accumulé les bons résultats menant l’Espagne jusque sur le toit du monde.