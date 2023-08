Inter Miami : Lionel Messi remporte son premier trophée aux Etats-Unis et devient le joueur le plus titré de l’histoire

Vainqueur, la nuit dernière, de la Leagues Cup avec l’Inter Miami, Lionel Messi a remporté son premier titre aux Etats-Unis et est devenu le joueur le plus titré de l’histoire avec 44 trophées.

Il n’a pas fallu attendre très longtemps pour voir Lionel Messi soulever son premier trophée aux Etats-Unis. Moins d’un mois après son arrivée à l’Inter Miami, l’Argentin a remporté, dans la nuit de samedi à dimanche, la Leagues Cup en venant à bout de Nashville à l’issue de la séance de tirs au but (1-1, 10 tab 9). Et, encore une fois, l’ancien parisien a grandement contribué au sacre de sa nouvelle équipe. Au milieu de la première période, il a ouvert le score d’une frappe en pleine lucarne (23e). Il a ensuite transformé le premier tir au but de sa formation.

Out of this WORLD.





Take a bow, Leo Messi.

Depuis sa signature, Lionel Messi a complétement métamorphosé le visage de l’Inter Miami. Alors qu’elle ne comptait qu’une seule victoire lors de ses dix matchs avant de voir débarquer le septuple Ballon d’or (6 défaites, 3 nuls), la formation de Floride est invaincue en sept matchs depuis l’arrivée de «La Pulga», déjà auteur de dix buts sous ses nouvelles couleurs.

Et avec ce premier trophée outre-Atlantique, Lionel Messi a décroché le 44e titre de sa carrière, devenant le joueur le plus titré de l’histoire à égalité avec la Brésilien Daniel Alves. Cet Leagues Cup est venue s’ajouter à la Coupe du monde 2022 remportée au Qatar, à la Copa América 2021, aux quatre Ligues des champions soulevées avec Barcelone (2006, 2009, 2011, 2015), aux 10 titres de champion d’Espagne ou encore aux deux titres de champion de Ligue 1.

Felicidades capitán





First trophy with the Club



44th career trophy



Most trophies won in fútbol history

Et malgré ses 36 ans, ce n’est peut-être pas fini. Car Lionel Messi et ses coéquipiers vont tenter d’enchaîner et de se qualifier, mercredi, pour une deuxième finale de suite. Pour y parvenir, ils devront se défaire, en demi-finale de la Coupe des Etats-Unis, de Cincinnati, de loin la meilleure équipe de la Major League Soccer cette saison. Mais c’était avant l’arrivée de l’Argentin.