Moto GP : Francesco Bagnaia en démonstration au Grand Prix d’Autriche

Parti en pole position, Francesco Bagnaia a remporté haut la main, ce dimanche, le Grand Prix d’Autriche de Moto GP et accentué son avance en tête du championnat du monde. Fabio Quartararo a terminé à la 8e place.

Une véritable démonstration. Francesco Bagnaia a survolé, ce dimanche, le Grand Prix d’Autriche de Moto GP pour signer sa cinquième victoire de la saison. Parti en pole position, le pilote italien a résisté à Brad Binder avant de s’échapper à la mi-course et de conclure un nouveau week-end parfait sur le Red Bull Ring au lendemain de son succès lors de la course sprint. Comme au Portugal et en Italie.

Carton plein pour Bagnaia en Autriche : pole position, victoire en course sprint et en course principale





Binder, solide tout le week-end, signe une nouvelle fois une 2ème position





Avec cette 16e victoire dans la catégorie reine, le champion du monde en titre, qui a devancé Brad Binder et Marco Bezzechi, a accentué son avance en tête du championnat du monde. Il compte désormais 62 points d’avance sur Jorge Martin, seulement 7e à Spielberg, et 68 points sur Marco Bezzechi, revenu à six points de l’Espagnol grâce son podium en Autriche.

Du côté des Français, Fabio Quartararo et Johann Zarco n’ont pas été en mesure de se mêler à la lutte pour les premières places. En difficulté en début de course, le Niçois s’est montré un peu plus à son aise sur la fin, terminant à la 8e place. Son meilleur résultat depuis sa 7e position au Grand Prix de France il y a plus de trois mois. Johann Zarco a dû, lui, se contenter de la 13e place.

Les deux Tricolores tenteront de se montrer à leur avantage dans quinze jours au Grand Prix de Catalogne (Espagne) que Fabio Quartararo avait remporté l’année dernière.