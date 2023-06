MotoGP : Fabio Quartararo va être opéré après sa chute

Victime d’une chute, ce dimanche 25 juin, au Grand Prix MotoGP des Pays-Bas, Fabio Quartararo a été touché au pied gauche et va devoir se faire opérer dès ce lundi.

Rien ne sourit à Fabio Quartararo cette saison. Parti en 4e position, ce dimanche, et alors qu’il pouvait espérer faire un résultat au Grand Prix MotoGP des Pays-Bas, le Français a chuté dès le 3e tour, entraînant avec lui son compatriote Johann Zarco. Touché au coude et surtout au pied gauche, le Niçois a eu besoin de plusieurs commissaires pour se relever et marcher. Et le champion du monde 2021, qui a aggravé sa blessure au gros orteil contractée lors d’un footing effectué en marge de la course, va devoir passer par la case opération.

Well… we show great speed this weekend but unfortunately I crash in the beginning of the race and injured myself more. I will undergo a surgery tomorrow and will be time to relax pic.twitter.com/9BQOsb7yZS — Fabio Quartararo (@FabioQ20) June 25, 2023

«Malheureusement, j'ai chuté en début de course et je me suis blessé davantage. Je me fais opérer demain (lundi, ndlr) et ensuite ce sera le moment de se reposer», a posté le Français sur les réseaux sociaux, accompagnant son message d’une photo de lui avec le bras en écharpe et le pied dans une botte de marche. Heureusement, la MotoGP va faire une pause pendant un peu plus d’un mois et il devrait être remis sur pied pour le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone au début du mois d’août.

Mais cette opération est un nouveau coup dur dans une année très compliquée. Après les neuf premières courses, Fabio Quartararo n’est monté qu’à une seule reprise sur le podium. C’était lors du Grand Prix des Amériques mi-avril. Et avec seulement 64 points au compteur, il n’est que 9e au classement du championnat du monde des pilotes très loin du leader Francesco Bagnaia (194 points), encore vainqueur sur le tracé d’Assen. Il faut espérer que cette opération sera un nouveau départ pour lui.