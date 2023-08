Arabie Saoudite : la grosse colère de Cristiano Ronaldo à la mi-temps d’un match (vidéo)

Cristiano Ronaldo a piqué une grosse colère ce mardi 22 août lors de la finale des qualifications à la Ligue des champions asiatique entre son club Al-Nassr et Shabab Al Ahli (Emirats arabes unis).

C’est rare de le voir aussi tendu. Après avoir été mené 1-2 jusqu'à la 88e minute, Al-Nassr a validé sa qualification pour la Ligue des champions asiatique en s’imposant finalement 4-2 face à Shabab Al Ahli, ce mardi. Un succès lors duquel le Portugais s’est emporté contre l’arbitrage.







Cristiano Ronaldo énervé par les décisions arbitrales à la mi-temps, pousse un membre du staff de l’équipe adverse !





On comprend totalement sa colère, 2 penaltys non sifflés et un but hors-jeu pour Al Ahli Dubaï. pic.twitter.com/45Q0gkzZt6

— SPL (@ActuSPL) August 22, 2023