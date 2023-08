Equipe de France : Kylian Mbappé, l’Arabie Saoudite, Thierry Henry… Les vérités de Didier Deschamps

Dans une longue interview accordée à L’Équipe ce jeudi, Didier Deschamps s’est confié sur de nombreux sujets d’actualité comme Kylian Mbappé, les transferts en Arabie Saoudite ou la nomination de Thierry Henry à la tête des Espoirs.

C’est l’heure de la rentrée pour le sélectionneur. À quelques jours de dévoiler sa liste pour les matchs de septembre de l’équipe de France, Didier Deschamps est revenu sur les grosses actualités estivales du football.

Le feuilleton Kylian Mbappé

«La situation était compliquée, elle s’est normalisée. Tant mieux. Tout le monde est gagnant. J’ai échangé avec lui. C’est très bien pour l’équipe de France bien évidemment, mais aussi pour le club et pour lui. (…) Il serait venu avec nous, c’est une certitude (s’il était resté dans le loft du PSG, ndlr). On aurait fait en sorte de trouver des solutions. Cela n’aurait pas remplacé la compétition, mais on aurait fait en sorte de compenser au maximum. Kylian aurait été avec nous. (…)J’ai eu des discussions, mais peu importe la situation, je fais en sorte de tout comprendre. C’est sûr que ne pas jouer… Pour lui, ça n’a pas de prix, de jouer. Mais être en pleine possession de ses moyens sans pouvoir jouer avec son club, cela aurait été impossible. (…) Je ne pense pas qu’il y ait un risque de perte d’énergie. Pour lui faire perdre sa tranquillité, à Kylian… Celui qui va y arriver n’est pas encore né.»

L’Arabie saoudite, nouvel eldorado

«Je comprends que ça amène beaucoup de joueurs à réfléchir et à prendre la décision d'aller là-bas. Je ne vais pas leur jeter la pierre. (…) Par exemple, N'Golo Kanté reste sélectionnable. Après, il y a une autre réflexion : on parle de N'Golo Kanté, c'est une référence de par son vécu avec nous. Ça va devenir plus compétitif, vu les joueurs et entraîneurs qui viennent. Ce n'est pas encore niveau Ligue des champions, mais ça reste un bon niveau. (…) (Sur Paul Pogba) Il faut qu'il retrouve ses moyens, a jugé Didier Deschamps. Je veux Paul en équipe de France, si c'est Paul. Mais je pense qu'il peut revenir, il en a le mental, les capacités. (…) Des joueurs plus jeunes ont pris le relais et l'ont bien pris. Et il y a donc la possibilité de leur laisser du temps pour progresser.»

Thierry Henry à la tête des Espoirs

«Thierry Henry est très content d’avoir été choisi. Il était motivé, je suis content pour lui, c’est quelqu’un avec lequel j’ai toujours eu une bonne relation, avec beaucoup de respect. Même si je ne fais pas partie de son cercle rapproché. Sa nomination ? Pourquoi pas ? Il en a la capacité. C’est comme quand vous vous demandez si un joueur a fait un bon choix en signant dans tel ou tel club. Malheureusement, on ne le sait qu’après. Thierry sera jugé sur ses résultats. La qualification pour le prochain Euro, les Jeux olympiques. Thierry, c’est Thierry. Il a une aura par rapport à sa carrière de joueur. Il a eu plusieurs expériences sur le banc aussi. Il est à fond. Il va faire tout son possible pour que ça marche.»

Benjamin Mendy de retour en Bleu ?

«A partir du moment où la justice l'a jugé non-coupable [de viol], je ne vois pas pourquoi je devrais le considérer comme non-sélectionnable.»