Coupe du monde 2023 de basket : la France déjà éliminée après sa défaite contre la Lettonie (88-86)

Battue par la Lettonie (88-86), l’équipe de France de basket, qui enregistre sa deuxième défaite en deux matchs, est éliminée de la Coupe du monde basket 2023.

Quelle désillusion ! L'équipe de France de basket a vécu l'un des plus gros fiascos de son histoire, et ce à un an des Jeux Olympiques de Paris, en se faisant éliminée du Mondial de basket dès le premier tour après sa défaite dimanche contre la Lettonie à Jakarta (88-86).

Et alors qu’ils visaient le titre, les Bleus, écrasés en ouverture par les Canadiens (95-65), ne peuvent plus rejoindre l'une des deux premières places du groupe H le Canada et les Lettons. Les hommes de Vincent Collet menaient pourtant de 12 points à l'entrée du dernier quart-temps (74-62) mais ont vu les Lettons passer devant pour la première fois du match à 37 secondes de la fin (87-86) avant que Sylvain Francisco ne manque, à trois points, le tir de la victoire à la sirène.

Les mots forts de Nicolas Batum

«A chaud, c'est une grosse déception. On a craqué mentalement, on a craqué physiquement, on n'a pas été ensemble, a déclaré Nicolas Batum au micro de BeIN SPORTS à la fin de la rencontre, visiblement très ému pour sa dernière Coupe du monde. Ils ont été très forts aussi, ils ont fait un gros match, il ne faut pas leur retirer ça. Ce match caractérise un peu ce qu'il s'est passé depuis cinq à six semaines. On est une très bonne équipe, on l’a montré depuis quelques années, on a prouvé qu'on pouvait être au top européen et mondial plusieurs fois. On ne l’a pas montré sur cette campagne.»

Les Bleus affronteront le Liban mardi pour leur dernier match dans ce premier tour. Mais ils ne rentreront pas en France tout de suite. Ils disputeront ensuite deux matchs de classement (entre la 17e et 25e place) a priori contre l’Iran et la Côte d’Ivoire. Puis ce sera l’heure du bilan et de regarder vers les Jeux de Paris 2024.

Le capitaine des Bleus a ensuite envoyé un gros message aux joueurs mais à la fédération de basket voire plus haut. «Tout le monde doit se remettre en question: joueurs, coachs, fédération, même là-haut... tout le monde. Qu'on se prive de certains joueurs, qu'on perde des joueurs à cause de certaines conditions, il faut que tout le monde soit investi. C'était ma dernière Coupe du monde... J'ai loupé des étés, mais j'ai tout fait pour ce put*** de maillot. Et quand on se prive de certains gars dans des compétitions comme celle-ci… On est ensemble, on met quelque chose en place. On pouvait être champions du monde. Certes, nous, les joueurs, on a déconné, mais il doit y avoir une grosse remise en question de beaucoup de personnes. Il me reste un an avec cette équipe. On a besoin de tout le monde à Paris. On a besoin de meilleures conditions. J'en ai rien à foutre de ce qui est politique, il nous faut la meilleure équipe de France possible à Paris. J'ai foiré mon dernier Mondial, ça me fait chier.»

L’absence de Thomas Heurtel, interdit de jouer en équipe de France car il est parti jouer en Russie (Zénith Saint-Pétersbourg), est clairement pointée du doigt par le joueur des Los Angeles Clippers. Même s’il faudra bien plus que le retour d’un joueur pour que cette équipe de France performe à Paris 2024.