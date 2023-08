Formule 2 : un pilote perd ses deux roues arrière en pleine course (vidéo)

Le jeune pilote danois Frederik Vesti (21 ans) a perdu ses deux roues arrière, ce dimanche, lors du Grand Prix des Pays-Bas de Formule 2 juste après un arrêt aux stands.

Scène hallucinante au Grand Prix des Pays-Bas de Formule 2. Frederick Vesti a perdu ses deux roues arrière en pleine course, ce dimanche, juste après un passage aux stands et a été contraint à l’abandon. L’incident s’est produit au 11e tour sur le tracé de Zandvoort. Alors qu’il était en 7e position, le jeune pilote danois (21 ans) a profité d’une sortie de piste du Français Théo Pourchaire, surpris par ses pneus froids, pour s’engouffrer dans la voie des stands et changer à son tour ses pneumatiques.

Les roues n'ont pas été suffisamment serrées

Frederick Vesti s’est immobilisé juste derrière son coéquipier Oliver Bearman avant de repartir en course. Mais ses deux roues arrière n’ont pas été suffisamment serrées par les mécaniciens, peut-être déconcentrés par ce double arrêt. Et après avoir fait quelques mètres, elles se sont détachées de sa monoplace et il s’est retrouvé sans roue arrière au milieu de la piste.

Scène lunaire après le passage aux stands de Vesti





Les deux pneus arrières de la Prema se sont détachés #DutchGP #F2 pic.twitter.com/JrWoXEbijk — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) August 27, 2023

Comme Théo Pourchaire, il a donc été contraint à l’abandon et a manqué une occasion de faire son retard sur son rival au classement. Douze points en faveur du Français séparent toujours les deux pilotes avant le Grand Prix d’Italie à Monza la semaine prochaine.

De son côté, Clément Novalak a profité des mésaventures des deux leaders pour signer sa première victoire en Formule 2 devant Zane Maloney.