Formule 1 : le Grand Prix de France bientôt de retour avec un tracé urbain ?

Retiré du calendrier de la Formule 1 depuis cette saison, le Grand Prix de France pourrait bientôt faire son retour, non pas au Castellet mais en milieu urbain.

Il est l’un des grands absents de cette saison. Revenu entre 2018 et 2022, le Grand Prix de France a disparu du calendrier de la Formule 1, riche de 22 courses (les Grands Prix de Chine et d’Émilie-Romagne ont été annulés). Et il ne sera pas non plus présent l’année prochaine, ne figurant pas au calendrier de la saison 2024 dévoilé par les organisateurs. Mais un retour (à partir de 2025 ?) n’est pas à exclure. Alors qu’il avait relancé l’épreuve au Castellet (Var) ces quatre dernières années, le maire de Nice a sondé Emmanuel Macron par courrier sur la possibilité de faire revenir la catégorie reine du sport automobile dans l’Hexagone.

Emmanuel Macron favorable à cette idée

Et le président de la République serait favorable à cette idée. «Soyez certain que je partage pleinement votre ambition. En effet, vous le soulignez, notre pays doit être en mesure, à l’instar des autres grands évènements internationaux sportifs qu’il organise chaque année, de renouer avec la Formule 1, pour le plaisir de tous. C’est un enjeu d’attractivité pour notre pays, de rayonnement de notre industrie automobile et d’innovation pour accompagner la décarbonation de ce secteur», a écrit le chef de l’État dans une lettre adressée à Christian Estrosi.

Et selon Nice-Matin, ce dernier a été autorisé par Emmanuel Macron à mener, avec le président de la Fédération française du sport automobile Nicolas Deschaux, une mission pour étudier les conditions d’un retour de la Formule 1 en France. Et les deux hommes pourront compter sur le soutien et l’appui du ministre de l’économie Bruno Le Maire et de la ministre des Sport Amélie Oudéa-Castéra.

Toujours selon Nice-Matin, en cas de retour au calendrier, le Grand Prix de France ne reviendrait pas sur le circuit Paul-Ricard au Castellet, mais en milieu urbain, qui aurait désormais les préférences des promoteurs de la F1. Et si Christian Estrosi avait récemment écarté cette possibilité, la course pourrait être organisée dans les rues de Nice.