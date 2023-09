UFC Paris : l'impressionnante blessure de Rose Namajunas adversaire de Manon Fiorot (photo)

Battue par Manon Fiorot samedi à l’UFC, l’Américaine Rose Namajunas s’est blessée à la main dès le premier round. Elle a posté une photo très impressionnante.

Lors du co-main event de la deuxième édition de l’UFC Paris, Manon Fiorot s'est imposée par décision unanime contre Rose Namajunas, ancienne double championne UFC des poids pailles. L'Américaine, surclassée par la Niçoise, s’est lourdement blessée dès le premier round au doigt.

This is how Rose Namajunas’ right hand looked last night when she took off her gloves. The injury happened in the first. ( @HypeOrDie) pic.twitter.com/pr78I6RRKF

— Ariel Helwani (@arielhelwani) September 3, 2023