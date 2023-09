UFC : ému, Conor McGregor récupère une nouvelle ceinture (vidéo)

Conor McGregor, éminente star de l’UFC, a reçu une toute nouvelle ceinture prestigieuse ce mardi 5 septembre… mais pas en MMA.

Éloigné des octogones de l’UFC depuis 2021 et en proie à des problèmes judiciaires, Conor McGregor a reçu une belle nouvelle : la ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Une décoration qui fait parfois plus plaisir à certains combattants MMA qui s’entraînent de nombreuses années pour la décrocher.

L’Irlandais l’a reçue des mains de son entraîneur John Kavanagh, qui fut le premier Irlandais à obtenir un trésor aussi précieux en 2007.

«Ce soir, j'ai reçu ma ceinture noire de mon entraîneur, ami et mentor, John Kavanagh de SBG Irlande. 20 ans de travail acharné ! Merci John pour tout au fil des années et à tous mes coéquipiers au fil des années. Tout au long de cet incroyable voyage dans le jiu jitsu ! Merci beaucoup du fond du cœur !», a écrit McGregor sur Instagram.

L'ancien champion de l'UFC en deux divisions s’est montré fier et heureux. «Une ceinture noire de jiu jitsu brésilien, wow ! Louons Dieu et aussi Helio [créateur du Gracie jiu jitusu et considéré comme l'un des pères du jiu jitsu brésilien]. Je serai à la salle de sport demain Hélio, promis, j'ai hâte !! Quel enthousiasme», a-t-il posté.

Défait par deux fois par Dustin Poirier, Conor McGregor était attendu à l'UFC 296 contre Michael Chandler mais finalement ce ne sera pas le cas. Difficile de savoir réellement s’il reviendra dans la cage un jour.

