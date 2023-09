«Ces mecs-là observaient» : Ciryl Gane revient sur le cambriolage de son appartement

Ciry Gane est revenu sur le cambriolage de son appartement survenu lors de son combat à l’Accor Arena, samedi dernier, face au Moldave Serghei Spivac.

Une victoire au goût amer. Ciryl Gane n’a pu pleinement savourer son succès, samedi dernier, contre le Moldave Serghei Spivac à l’UFC Paris, organisé à l’Accor Arena. Car des individus ont profité de l’absence du champion de MMA pour cambrioler son appartement situé à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), pour un préjudice estimé à 100.000 euros. Victime pour la première fois de sa vie d’un cambriolage, le combattant français est revenu sur cette douloureuse mésaventure et estime ne pas s’être suffisamment protégé.

Une montre rolex et des bijoux dérobés

«Malheureusement, je veux trop être ce mec qui vit dans un monde de 'bisounours' et je pense que je suis une personne lambda qui n'attire pas la méchanceté ou la jalousie. On parle beaucoup de MMA, les combattants sont très mis en avant. Je gagne des sommes et je ne me cache pas forcément. Je n’ai pas pris assez de précautions», a confié «Bon Gamin», sur sa chaine «Twitch».

Et il pense que les malfaiteurs, qui ont pénétré dans son domicile en fracturant la porte d'entrée, savaient où ils mettaient les pieds et l’avaient ciblé. «Ils ont agi quand ma famille n’était pas là, c'est le principal. Ma femme et mes deux filles venaient de quitter le domicile. A mon avis, ces mecs-là observaient», a-t-il indiqué. Désormais conscient du danger, Ciryl Gane va prendre plus de précautions pour éviter de revivre le même genre de désagrément.

«Je vais devoir vivre avec ça et adapter ma vie. (…) J’ai beaucoup d’amis footballeurs comme Kylian (Mbappé) et Achraf (Hakimi), ces mecs ne se baladent pas tout seul. Ils ont toujours un garde super armé sur eux, leur famille aussi. Je ne voulais pas rentrer là-dedans, ça fait chier», a-t-il regretté.

Une enquête pour «vol par effraction» a été ouverte et a été confiée à la cellule anti-cambriolage de la sûreté territoriale du Val-de-Marne, pour tenter de retrouver les malfrats qui sont notamment repartis avec une montre Rolex et des bijoux.