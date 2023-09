GP Explorer 2 : le Youtubeur Depielo remporte la course

La seconde édition du GP Explorer a été remportée par le Youtubeur Depielo, ce samedi 9 septembre, sur le circuit du Mans. Une course marquée par un drapeau rouge à la mi-course.

Une domination totale sur l’ensemble de la journée. Pierre-Olivier Valette, plus connu sur YouTube sous le nom de Depielo, s’est imposé ce samedi 9 septembre sur la piste du Mans, lors de la seconde édition du Grand Prix Explorer organisé par le Youtubeur Squeezie.

Après une première édition couronnée de succès et qui avait vu Sylvain Lévy, de la chaîne Vilebrequin, s'imposer, le Grand Prix Explorer a fait son retour sur le circuit Bugatti du Mans (Sarthe).

Le Grand Chelem pour Depielo

Second de la course l'an passé, Depielo s'est facilement imposé ce samedi, en décrochant tout d'abord la pôle position lors de la séance de qualification, avant de facilement s'imposer sur la course principale, en décrochant le meilleur temps de la course.

Le spécialiste de l'automobile s'est imposé devant le vainqueur de l'édition précédente, Sylvain Lévy, et Étienne Moustache. De son côté, Squeezie, organisateur de l'événement, a terminé à la 7e place.

Plus d'1,3 million de spectateurs sur Twitch

La course a notamment été marquée par un accident entre Maxime Biaggi et Manon Lanza dès le deuxième tour, nécessitant une interruption de la course par un drapeau rouge au sixième tour.

Près de 60.000 personnes en présentiel et plus d'un 1,3 million de personnes sur Twitch ont assisté à l'événement, un nouveau record pour l'Internet français.