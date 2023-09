Jeux olympiques : ces pays qui ont déjà été exclus par le passé

La déclaration d'Emmanuel Macron à L'Équipe mercredi soir, remet davantage en question la présence de la Russie aux Jeux de Paris 2024. Ce possible boycott ne serait pas le seul dans l'Histoire des Jeux olympiques. Retour sur les pays qui ont déjà été exclus de cette compétition.

Depuis plusieurs mois, la question d'un possible boycott de la Russie aux Jeux olympiques 2024 se pose. Ce mercredi soir, Emmanuel Macron a enfoncé le clou, en déclarant vouloir voir le drapeau russe exclu après les «crimes de guerre» de Moscou.

Les Russes seraient pourtant loin d'être les seuls à se voir refuser l'accès à ces jeux mythiques. Mais quels ont été les précédents pays bannis ?

L'Allemagne

En 1920, lors des premiers Jeux olympiques d'après-guerre, organisés en France, le tout premier boycott eut lieu. Les états perdants de la Première Guerre mondiale, en plus de l'Allemagne, à savoir l'Autriche, la Bulgarie, la Hongrie et la Turquie, ne furent pas conviés pour participer à cette édition.

Même scénario en 1924, lors des Jeux organisés à Paris. À nouveau, la communauté internationale prit la décision d'exclure l'Allemagne, en représailles au déclenchement de la Première Guerre mondiale.

En 1948, soit trois ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la défaite de l'Allemagne, les alliés décidèrent une nouvelle fois de lui interdire l'accès aux Jeux. La même année, le Japon ne fut pas de la partie, refusant d'envoyer ses athlètes jouer à Londres.

Les États-Unis

En 1980, le président des États-Unis, Jimmy Carter, décida lui-même de boycotter les Jeux olympiques de Moscou. Une manière selon lui de protester contre l'intervention militaire de l'URSS en Afghanistan. Cette décision poussera par la suite 62 autres nations à boycotter à leur tour ces Jeux.

Plus récemment, en 2022, les États-Unis ont procédé à une censure diplomatique des Jeux de Pékin. En tout, ce ne sont pas moins de sept pays qui ont également suivi ce mouvement : l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, le Canada, la Lituanie, les Pays-Bas et le Danemark.

L'Afrique du Sud

Lors des Jeux olympiques de Tokyo, en 1964, l'Afrique du Sud, fut à son tour bannie. Le pays, alors en plein développement de sa politique de ségrégation raciale, aussi appelée apartheid, ne partageait pas les valeurs olympiques requises par l'organisation des Jeux.

En 1976, l'Afrique du Sud s'opposa à la participation de la Nouvelle-Zélande, lors des Jeux de Montréal. En effet, la tournée de l'équipe de rugby néo-zélandaise dans ce pays pratiquant toujours l'apartheid, ne fut pas appréciée. Vingt-deux nations africaines se liguèrent alors aux côtés de l'Afrique du Sud dans le boycott de ce boycott.

Toujours bannie, il aura fallu attendre l'année 1992 pour voir l'Afrique du Sud participer à nouveau aux Jeux olympiques.

La Chine

Durant une grande partie du 20e siècle, Taïwan, appuyé par les Américains, et la Chine revendiquaient pleinement leur souveraineté sur l'ensemble des deux territoires. Leur rivalité posa notamment problème lors des Jeux de 1956. La Chine refusait d'y participer en raison de la présence de Taïwan.

Une seconde fois, en 1980, la République de Chine refusa d'envoyer ses athlètes aux Jeux de Moscou. La raison est simple, le pays refuse de participer sous le nom de «Chinese Taipei».

La Russie

Le boycott des Jeux olympiques 2024 pour la Russie ne serait pas une première !



Retour sur les Jeux de 1948. L'URSS refuse d'envoyer ses athlètes participer aux Jeux organisés par l'un des pays du front de l'Ouest, à savoir le Royaume-Uni.

Quelques décennies plus tard, en 1984, en pleine Guerre froide, l'Union soviétique censure à nouveau les Jeux se déroulant à Los Angeles. L'URSS, accompagnée de quatorze de ses alliés, évoque un manque de sécurité pour leurs participants, afin d'expliquer ce retrait. Aux yeux des États-Unis, cela se traduit comme une réponse au boycott que les Américains avait mené quatre ans plus tôt. L'Iran et la Libye décident également de ne pas disputer cette édition des Jeux.

D'autres pays ont, par ailleurs, été amenés à s'opposer aux Jeux olympiques au moins une fois dans leur Histoire. L'Égypte, l'Irak et le Liban notamment en 1956, en raison de l'invasion de l'Égypte par l'Israël, la France et le Royaume-Uni, dans le cadre la crise du Canal de Suez.