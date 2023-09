Affaire Luis Rubiales : le président de la Fédération espagnole annonce qu’il va démissionner

Dans un entretien avec le journaliste britannique Piers Morgan, le président controversé de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, a annoncé qu’il allait démissionner de son poste après le scandale du baiser forcé à Jennifer Hermoso.

Vers la fin du feuilleton qui a secoué l’Espagne ? Luis Rubiales a dévoilé, ce dimanche 10 septembre, dans une interview avec le journaliste britannique Piers Morgan qu’il va démissionner de son poste de président de la Fédération espagnole de football après la polémique suscitée par son baiser forcé à Jennifer Hermoso après le sacre de l’Espagne à la Coupe du monde féminine.

Interrogé par le journaliste britannique, Luis Rubiales a avoué qu’il démissionnera car il ne peut plus continuer son travail dans de telles conditions. «J'ai discuté avec mon père, avec mes filles, avec de proches amis. Ils m'ont dit "Il faut que tu te focalises désormais sur ta dignité, que tu continues ta vie sinon tu vas finir par blesser les gens que tu aimes, le sport que tu aimes et ce que tu as construit depuis longtemps"».

BREAKING: Luis Rubiales has sensationally resigned as President of the Royal Spanish Football Federation following the scandal over him kissing Spain’s Jenni Hermoso at the Women’s World Cup Final. He revealed the news in a world exclusive interview for ⁦@PiersUncensored⁩ pic.twitter.com/Kl2uQTOzqv

— Piers Morgan (@piersmorgan) September 10, 2023