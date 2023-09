Tennis : quel titre majeur manque-t-il encore à Novak Djokovic ?

Sacré dimanche à l'US Open, Novak Djokovic a égalé le record absolu de 24 titres du Grand Chelem, et a poursuivi sa moisson de titres dans le monde du tennis. Mais il lui en manque encore un pour être définitivement «tranquille».

Avec son palmarès complètement incroyable, Novak Djokovic peut désormais être considéré comme le GOAT (plus grand joueur de tous les temps). Avec 24 titres du Grand Chelem et 39 Masters 1000, entre autres (pour un total de 96 titres en comptant tous les tournois glanés), le Serbe s’est assis à la place de numéro un de l’histoire de son sport sans débat possible.

Pour autant, «Nole» n’a pas encore tout gagné dans le monde de la petite balle jaune. En effet, il peut encore renforcer sa légende avec un titre qui lui manque : l’or olympique. Pour l’heure, il n’a remporté que le bronze en 2008 à Pékin. En 2021, à Tokyo, il n’avait pris que la quatrième place. A noter que Roger Federer, à la retraite, n’a jamais gagné l’or olympique en simple. En revanche, Rafael Nadal l'a fait, en 2008. Djokovic voudra sûrement enfin y parvenir l'an prochain à Paris.

A noter que Novak Djokovic, qui a confié qu’il ne comptait pas s’arrêter en si bon chemin, compte donc 96 titres. Dans la hiérarchie de l’histoire, il est 13e. Son objectif sera de rattraper Bjorn Borg (101) mais aussi Roger Federer (103), voire John McEnroe (104), pour faire son entrée dans le Top 10. Le record historiques est détenu par Rod Laver avec 200 tournois gagnés.