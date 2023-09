US Open : Novak Djokovic rend hommage à Kobe Bryant avec un T-shirt spécial (vidéo)

Après son 24e titre du Grand Chelem, décroché à l’US Open, Novak Djokovic a enfilé un T-shirt rendant hommage à l’ancien basketteur Kobe Bryant, tragiquement décédé dans un accident d’hélicoptère en janvier 2020.

24 comme le nombre de sacres en Grand Chelem de Novak Djokovic, qui a battu, dans la nuit de lundi à dimanche, le Russe Daniil Medvedev en finale de l’US Open (6-3, 7-6, 6-3). 24 aussi comme le numéro de maillot de l’ancien basketteur Kobe Bryant, tragiquement décédé dans un accident d’hélicoptère en janvier 2020 avec sa fille et sept autres personnes. Pour célébrer son titre et son record de Majeurs sur le sol américain, le Serbe a donc décidé de rendre hommage à la légende de la NBA.

Novak hits 24 and pays tribute to the late Kobe Bryant pic.twitter.com/rDXVUvYe1Z — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

Juste avant de recevoir son trophée, celui qui est redevenu numéro 1 mondial a enfilé un T-shirt sur lequel figurait à l’avant une photo des deux hommes ainsi que l’inscription «Mamba forever», qui était le surnom de l’ancien joueur des Los Angeles Lakers. Au dos, le n°24 était floqué, rappelant donc le numéro du joueur et le nombre de titres en Grand Chelem de Novak Djokovic.

«Kobe était un ami proche. On échangeait énormément au sujet de la mentalité de compétiteur qu’il faut avoir. Quand je luttais contre les blessures, il a été un de ceux sur qui j’ai pu m’appuyer. Il a toujours été là, pour me conseiller ou me soutenir. Sa disparition m’a beaucoup affecté et j’ai pensé que la symbolique était belle», a confié le Serbe. Et son initiative a évidemment été chaleureusement applaudie par le public américain.