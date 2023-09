Basket : Durant, Tatum, Curry… Quelles stars pour les Etats-Unis aux Jeux de Paris 2024 ?

Après la nouvelle sortie de route des Etats-Unis à la Coupe du monde de basket, avec une quatrième place, la question de la présence de plusieurs stars aux Jeux de Paris 2024 se pose. Mais qui pourrait être en France dans un an ?

Une nouvelle fois passé à côté d’un Mondial pour la deuxième fois consécutive et avec une équipe manquant de grandes stars, la Team USA va devoir rebondir dès l’an prochain lors des Jeux olympiques de Paris. Et forcément, tout le monde se demande quels grands noms seront de la partie.

LeBron James

C’est le premier auquel on pense évidemment. Celui qui aura 39 ans lors des Jeux de Paris pourrait venir disputer une «Last dance» et remettre les drapeaux des Etats-Unis sur la première marche avec le basket. Présent en 2008 (Redeem Team) et en 2012, la star des Los Angeles Lakers pourrait bien s’offrir une troisième breloque d’or.

Stephen Curry

Cela va sûrement en étonné plus d’un mais Steph Curry n’a jamais disputé les Jeux olympiques. Et il pourrait donc être de la partie à Paris en 2024 pour s’offrir un titre qui lui manque. D’autant qu’avec Steve Kerr, son manager aux Golden States Warriors, comme sélectionneur de la Team USA, tout collerait à merveille.

Kevin Durant

Déjà triple champion olympique avec Team USA (2012, 2016, 2021), Kevin Durant peut espérer un quatrième titre. «Il a beaucoup dominé avec Team USA et, comme je l’ai déjà dit, c’est un gars qui aime jouer, donc on espère qu’il décidera de continuer avec nous», avait confié en décembre Steve Kerr à propos de son ancien joueur, désormais aux Phoenix Suns.

Jayson Tatum

On évoque trois «vétérans» mais il y a également les «jeunes» qui pourraient être présents à Paris. A commencer par Jayson Tatum. La star des Boston Celtics (25 ans), champion olympique à Tokyo en 2021, aurait l’occasion de briller une nouvelle fois sous le maillot national.

Devin Booker

Egalement présent à Tokyo, Devin Booker pourrait lui aussi venir pour conserver sa couronne olympique à Paris. A 26 ans, le joueur des Phoenix Suns fait partie des nouvelles superstars de la NBA avec Tatum ou Ja Morant. L’occasion de faire un joli mix de génération avec Lebron James et compagnie.

Anthony Davis

Champion olympique 2012 et du monde 2014, Anthony Davis aime également jouer avec la Team USA. Et à en croire les informations de The Athletic, LeBron James, son coéquipier aux Los Angeles Lakers, lui aurait demandé de venir faire partie de l’aventure.

Draymond Green

L’ailier fort/pivot des Golden States Warriors (33 ans) pourrait lui aussi décrocher un troisième titre olympique après 2016 et 2021. Alors qu’il est ami avec LeBron James, l’idée de rejoindre Steve Kerr, son manager en franchise, et pourquoi pas Steph Curry, pourrait le convaincre assez facilement.

Ils pourraient également être présents

Damian Lillard (Portland TrailBlazers), De’Aaron Fox (Sacramento Kings), Kyrie Irving (Dallas Mavericks), Bam Adebayo (Miami Heat), Jimmy Butler (Miami Heat), Paul George (Los Angeles Clippers).