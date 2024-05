NBA : tout savoir sur la demi-finale de la conférence Ouest entre les Nuggets et les Wolves

L’opposition entre les Nuggets de Denver, champions en titre, et les Timberwolves de Minnesota, l’équipe du pivot français Rudy Gobert, en demi-finale de la conférence Ouest, promet d’offrir aux fans NBA une série de haute intensité. Voici toutes les infos à savoir.

Un duel au sommet. Champions en titre, les Nuggets de Denver se présentent en demi-finale de conférence Ouest face au Wolves de Minnesota après une qualification 4-1 face aux Lakers de LeBron James au terme d’une série bien plus disputée que ne le laisse penser le bilan final.

De l’autre côté, l’équipe de Rudy Gobert affiche une confiance débordante après s’être débarrassée des Suns de Phoenix en quatre manches sèches – un «sweep», ou «coup de balai», comme on dit dans le jargon – grâce aux performances irréelles d’Anthony Edwards, jeune prodige de 22 ans dont les exploits sur le terrain paraissent très avance par rapport à une courbe d’évolution classique.

Quelles sont les forces et les faiblesses de ces deux équipes avant leur affrontement qui débutera dans la nuit de samedi à dimanche, ce 9 mai ? Quels joueurs pourraient faire pencher la balance en faveur de leur formation ? Voici ce qu’il faut savoir avant ce face-à-face qui s’annonce électrique.

Denver Nuggets

Forces

Champions en titre, les Nuggets de Denver peuvent compter sur la puissance d’un cinq majeur dominant, où chaque joueur connaît son rôle à la perfection. Nikola Jokic, qui devrait remporter son troisième trophée de MVP (meilleur joueur de la saison, ndlr) dans quelques jours, est la clef de voûte de cet ensemble. Opposé à Rudy Gobert, le pivot français trois fois couronné meilleur défenseur de l’année en NBA (bientôt quatre) ces dernières années, le numéro 15 des Nuggets n’a jusque-là jamais tremblé dans ses duels.

Pour que les Nuggets puissent s’imposer face aux Wolves, Nikola Jokic va devoir dominer très largement son vis-à-vis sur le terrain, tout en créant des tirs ouverts pour ses coéquipiers. Le pivot serbe, plus connu pour orchestrer le jeu de son équipe que pour sa domination offensive (dont il est capable toutefois), va probablement se retrouver contraint de nourrir la marque plus qu’il ne le souhaiterait, en raison de la défense de fer imposée par cette équipe de Minnesota. Cela sera-t-il suffisant ?

Faiblesses

L’an dernier, les Nuggets n’ont que rarement été bousculés dans leur quête du titre, avec un bilan de 16 victoires pour seulement 4 défaites au total. Ils pouvaient alors compter sur l’expérience de Jeff Green et Bruce Brown en sortie de banc, deux joueurs capables de compenser les contre-performances éventuelles de certains titulaires.

Cette saison, Denver affiche un banc largement plus faible, et moins expérimenté que la saison passée. Cela pourrait s'avérer fatal face à une équipe de Minnesota armée jusqu’aux dents. Peyton Watson, Reggie Jackson, et Christian Braun (et Justin Holiday dans une moindre mesure) vont clairement devoir répondre présents si les Nuggets veulent éviter une désillusion colossale dans cette série.

Facteur X

Jamal Murray. La saison passée, Jamal Murray avait enchaîné les performances de haut vol tout au long des playoffs pour permettre à son équipe de s’imposer. Son jeu à deux avec Nikola Jokic est une arme absolue qu’aucune défense NBA n’est en mesure d’arrêter. Sa blessure au mollet dans la série face aux Lakers, couplée à son manque d’adresse depuis l’entame des playoffs, ont de quoi donner des sueurs froides aux fans de Denver.

Si Jamal Murray est diminué physiquement, il lui sera difficile de se défaire de la pression défensive extrême que vont lui imposer Jaden McDaniels et Nickeil Alexander-Walker, voire même Anthony Edwards, tout au long de la série. Même en pleine possession de ses moyens, Murray s’apprête à vivre un cauchemar face à la meilleure défense de la ligue. Sa capacité à s’en libérer, et à imposer son jeu – que ce soit au scoring ou dans la création – sera déterminante.

Minnesota Timberwolves

Forces

La meilleure défense de la ligue vient de connaître une montée en puissance extraordinaire dès l’entame de ces playoffs face à une équipe des Suns que de nombreux analystes américains donnaient vainqueurs au coup d'envoi de la série. L’équipe de Devin Booker et Kevin Durant a été balayée en quatre manches, sans aucune victoire, après avoir été prise à la gorge par la meute du Minnesota. Éliminée au premier tour l’an dernier par les Nuggets, les Wolves ont soif de revanche.

En plus d’une cohésion collective impressionnante sur le terrain, aussi bien défensivement (ce qui était attendu) qu’offensivement (ce qui était moins évident), Minnesota a vu Anthony Edwards passer un nouveau cap malgré ses 22 ans. La star incontestée de l’équipe affiche une efficacité offensive redoutable depuis l’entame des playoffs. Et quand la défense de Phoenix a tenté de l’arrêter par tous les moyens, il a su trouver ses coéquipiers pour des tirs ouverts. Un signe de maturité peu commun pour un joueur de son âge. Et qui pourrait faire toute la différence.

Faiblesses

Dominants aux rebonds face à Phoenix, il sera plus difficile pour Minnesota de réitérer cette performance face à Denver, qui possède le personnel nécessaire dans la raquette pour combattre Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns, ainsi que Naz Reid, le sixième homme de l’année. Le manque d'expérience global de l’équipe, qui vient de remporter sa première série en playoffs depuis 2004, pourrait également se révéler être un facteur important face aux champions en titre. Notamment en fin de rencontre.

Face à l’équipe la plus redoutable dans les moments décisifs de la ligue, Minnesota aura tout intérêt à éviter de se retrouver avec un score serré en fin de rencontre, dans la mesure du possible. Les Wolves n’ont que rarement brillé dans les dernières minutes des matches ultra-disputés cette saison, notamment en raison de leur tendance à faire des erreurs coûteuses et/ou à ne pas réussir à générer des tirs ouverts. Leur capacité à garder la tête froide dans les moments chauds sera déterminante.

Facteur X

Karl-Anthony Towns et la profondeur du banc. Joueur connu pour sa fâcheuse tendance à commettre des erreurs, parfois au pire moment, Karl-Anthony Towns a montré un visage rassurant depuis le début des playoffs. Sa capacité à défendre de manière crédible sur Nikola Jokic – Chris Finch, le coach des Wolves, préférant utiliser Rudy Gobert en deuxième rideau défensif – est un luxe dont peu d’équipes disposent face à Denver. Et cela pourrait faire toute la différence dans cette confrontation, s’il parvient néanmoins à éviter les problèmes de fautes.

Contrairement aux Nuggets cette saison, dont la rotation paraît plus faible que l'an passé, Minnesota possède une profondeur de banc exceptionnelle, à commencer par Naz Reid, le 6e homme de l’année, Nickeil Alexander-Walker, défenseur exceptionnel sur le périmètre, Monte Morris, ancien joueur de Denver aux mains sûres, ou encore Kyle Anderson, un homme à tout faire qui brille par son intelligence de jeu. Les Wolves possèdent neuf joueurs capables d’apporter des minutes précieuses en sortie de banc.

Bilan et pronostic

«Ne sous-estimez jamais le cœur d'un champion», avait lancé Rudy Tomjanovich en 1995 après le second titre consécutif remporté par les Rockets de Houston face au Magic d’Orlando après un parcours herculéen en playoffs qui avait vu l’équipe emmenée par Hakeem Olajuwon battre le Jazz d’Utah, les Suns de Phoenix, les Spurs de San Antonio, sans jamais avoir eu l’avantage du terrain. Sous-estimer les Nuggets, et Nikola Jokic, serait une grave erreur. Les champions en titre présentent toutefois des failles que Minnesota est en mesure d’exploiter à son avantage. Surtout dans le cas où les blessures (principalement celle de Murray) viendraient compromettre l’ensemble de l’édifice.

Tim Connelly, le manager général des Wolves, a été l’architecte des Nuggets avant de rejoindre le Minnesota en 2022. Largement critiqué après avoir orchestré le transfert de Rudy Gobert, il savait probablement mieux que quiconque qu’il lui fallait un effectif capable de freiner le duo Nikola Jokic / Jamal Murray pour espérer s’imposer dans la conférence Ouest. Les Wolves sont idéalement bâtis pour battre cette équipe de Denver, et possèdent en la personne d’Anthony Edwards, la superstar idéale pour franchir cette marche ultime.

Ce duel Wolves / Nuggets va être une lutte sans merci où l’expérience sera opposée à la fougue de la jeunesse. Historiquement, la première a tendance à prévaloir : Denver 4-3.