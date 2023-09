Rugby : la vidéo des All Blacks qui tentent de grimper à vélo la montée de Fourvière à Lyon devient virale

Les rugbymen néo-zélandais, battus par le XV de France vendredi en match d’ouverture de la Coupe du monde, ont été filmés en train de grimper à vélo une montée du côté de Lyon. Une vidéo hilarante qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Ils n’ont pas perdu leur moral. Malgré leur revers contre la France (27-13) pour leur entrée en lice dans le Mondial de rugby 2023, les All Blacks ont conservé leur sourire et leur joie de vivre. Dans une vidéo partagée de nombreuses fois sur les réseaux sociaux, on peut voir deux membres de la délégation effectuer la montée de Fourvière en Vélov', les vélos en libre-service de la métropole de Lyon.

Tour de... Lyon?





Catch George and Andy touring the All Blacks' base city in epsiode 5 of the Front Row Daily Show live now on NZR+! https://t.co/u7d9YjThtn#AllBlacks pic.twitter.com/m5bMpjsvaw — All Blacks (@AllBlacks) September 12, 2023

S’ils ont le sourire aux lèvres, on peut vite voir la sueur et la souffrance. «Une ville construite autour de deux rivières principales : le Rhône et la Saône. Elle était connue au XIXe siècle pour sa production de soie. C'est également la capitale de la gastronomie en France», explique George Bower, le pilier gauche forfait pour cause de blessure au genou, essoufflé, sous les applaudissements des passants.

Depuis leur arrivée à Lyon, où se situe leur camp de base, les All Blacks n’arrêtent pas d’animer la ville. Ils ont notamment été aperçus dans les restaurants étoilés. De quoi profiter comme il se doit de leur séjour en France.