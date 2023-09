Football : le calendrier des prochains matchs de l'équipe de France

Voici les dates et les stades des prochaines rencontres de l'équipe de France de football.

En raison de la Coupe du monde de rugby (8 septembre-28 octobre 2023) et de la préparation de l'enceinte dionysienne pour les Jeux Olympiques et paralympiques de Paris (26 juillet au 11 août puis du 28 août au 8 septembre 2024), les hommes de Didier Deschamps seront privés de Stade de France. Ainsi, les vice-champions du monde évolueront à Paris, Lille, Nice, Lyon, Marseille, Bordeaux et Metz.

Calendrier de l’Équipe de France

13 octobre 2023 : Pays-Bas-France (Qualif. Euro 2024) à Amsterdam

17 octobre 2023 : France-Ecosse (Amical) à Lille (Decathlon Arena)

18 novembre 2023 : France-Gibraltar (Qualif. Euro 2024) à Nice (Allianz Riviera)

21 novembre 2023 : Grèce-France (Qualif. Euro 2024) à Athènes

Mars 2024 : France-adversaire à déterminer (Amical ou barrage) à Lyon (Groupama Stadium)

Mars 2024 : France-adversaire à déterminer (Amical ou barrage) à Marseille (Orange Vélodrome)

Juin 2024 : France-adversaire à déterminer (Amical) à Bordeaux (Matmut Atlantique)

Juin 2024 : France-adversaire à déterminer (Amical) à Metz (Saint-Symphorien)