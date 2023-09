Football : la France battue par l'Allemagne (2-1) en match amical, une première depuis 2014

L'équipe de France de football a été battue par l'Allemagne (2-1) en match amical ce mardi à Dortmund. Une première depuis 2014.

L'Allemagne s'est ressaisie. Après sa lourde défaite samedi face au Japon (4-1), la Mannschaft a battu la France 2-1 ce mardi soir à Dortmund en match amical. Une première depuis le quart de finale du Mondial-2014.

Pour cette affiche prestigieuse, un véritable classique du football mondial, Didier Deschamps avait décidé de procéder à six changements par rapport au onze de départ qui s'était facilement imposé face à l'Irlande (2-0), jeudi au Parc des Princes en qualifications de l'Euro-2024, ménageant sa star Kylian Mbappé, une première depuis le 30 novembre 2022 et le France-Tunisie du 1er tour du Mondial, et intronisant une défense totalement inédite. Signe du peu d'égards accordé à ce rendez-vous sans aucun enjeu, à une semaine du démarrage de la Ligue des champions.

Les Bleus dépassés

La sanction a été immédiate et cette équipe de France avec son arrière-garde expérimentale a logiquement été dépassée, encaissant deux buts, signés du vétéran Thomas Muller dès la 4e minute, sa 45e réalisation en 123 sélections, et Leroy Sané en fin de rencontre (88e), juste avant la réduction du score d'Antoine Griezmann sur penalty (89e).

Les Bleus, qui avaient gardé leur cage inviolée cette année avant de se rendre en Allemagne, ont globalement pêché par trop de naïveté derrière, notamment la charnière composée de William Saliba et Jean-Clair Todibo, pas spécialement aidée par Benjamin Pavard, toujours aussi peu fiable à droite et incapable de maîtriser la vitesse de Serge Gnabry.

Si la défense a tangué, l'absence de Mbappé s'est fait cruellement et logiquement sentir. La statistique est révélatrice : la France n'a gagné aucun de ses trois derniers matchs sans l'attaquant parisien. Seul Kingsley Coman a surnagé alors que Randal Kolo Muani et Antoine Griezmann, capitaine en bleu pour la deuxième fois, ont rendu une copie très pauvre.

La rentrée d'Ousmane Dembélé (65e) à la place de Coman n'a pas non plus eu le don de bouleverser la donne, même s'il s'est permis quelques percées sur une pelouse qu'il a fréquentée lors de son passage au Borussia Dortmund (2016-2017).

L'Allemagne a donc tenu le choc et s'est complètement rassurée, en battant la France pour la première fois depuis le quart de finale du Mondial-2014. Les Bleus devront montrer un autre visage, le 13 octobre au Pays-Bas, pour décrocher pour de bon leur ticket pour l'Euro-2024.