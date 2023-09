EDF Aqua Challenge : Date, lieu, courses… tout savoir sur le rendez-vous parisien des nageurs

L’avant-dernière étape de l’EDF Aqua Challenge 2023 aura lieu ces samedi 16 et dimanche 17 septembre à Paris. Lieu, courses, inscription… voici tout ce qu’il faut savoir.

Où et quand à lieu l’étape francilienne de l’EDF Aqua Challenge ?

Les 16 et 17 septembre 2023, l'EDF Aqua Challenge, organisée par la Fédération française de natation, se déroule de nouveau dans le Bassin de La Villette, situé dans le 19e arrondissement de Paris.

Qu’est-ce que l’EDF Aqua Challenge ?

Cette compétition de natation en eau libre, accessible à tous, propose pendant tout le week-end, des courses, de nombreuses animations ainsi que la présence de sportifs de très haut niveau. Plusieurs étapes ont ainsi lieu entre mai et octobre. Avant Paris, l’EDF Aqua Challenge a fait étape en Martinique, à Antibes, dans le Verdon, à Marseille, Cannes, Bordeaux, Quiberon, Serre Ponçon, Annecy, Six Fours et Martigues.

Les 4 courses proposées à Paris

1,25km : parcours découverte, un tour du bassin de la Villette pour s'initier à la nage en eau libre.

2,5km : épreuve reine, qui attire à la fois les néophytes et les nageurs plus confirmés. 2 tours du bassin de la Villette sont à réaliser, un pour découvrir et le second pour tout donner.

5km : la course des courageux avec 4 tours du bassin de la Villette à parcourir pour les plus aguerris.

Enfant : pour les plus jeunes, 25 mètres sont à parcourir en nage libre dans le bassin de la Villette.

Comment s’inscrire ?

Les inscriptions sont ouvertes sur place aux personnes âgées de 3 à 99 ans.

La prochaine date

8 octobre : Nice - Pro Swim Nice