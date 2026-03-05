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Natation : l’impressionnant doublé réalisé par Léon Marchand à Westmont

Léon Marchand a réalisé un joli doublé 200m dos-200m brasse. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS avec AFP
Publié le

Léon Marchand, quadruple champion olympique de natation, s’est offert un magnifique doublé 200m dos - 200m brasse, mercredi, à Westmont aux Etats-Unis.

Il a encore frappé fort. Léon Marchand a réussi un impressionnant doublé 200 m dos et 200 m brasse mercredi au Pro Swim Series de Westmont (Illinois, Etats-Unis), où Katie Ledecky a dominé Summer McIntosh sur 800 m nage libre.

Le quadruple champion olympique de Paris s'est d'abord imposé sur 200 m dos, qui n'est pas sa spécialité, en 1 min 57 sec 56 devant le Canadien Blake Tierney (1:58.61). Le Français âgé de 23 ans a ensuite dominé le 200 m brasse, discipline dont il est champion olympique, en 2 min 10 sec 06 devant l'Américain Josh Matheny (2:10.71).

Le meeting de la banlieue de Chicago a vu Katie Ledecky s'imposer dans un duel de championnes contre la Canadienne Summer McIntosh sur 800 m nage libre en 8 min 08 sec 57 contre 8 min 10 sec 57.

Léon Marchand a fêté son diplôme entouré de sa famille et de plusieurs proches.
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C'était le premier affrontement sur la distance entre les deux nageuses depuis les Mondiaux de Singapour l'été dernier, où l'Américaine nonuple championne olympique avait triomphé avec un 7e titre mondial dans la discipline. Cette compétition de natation continue jusqu'à samedi dans l'Illinois.

Léon MarchandNatationSport

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