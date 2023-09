Séville-Lens, 1ère journée de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaine ?

En grande difficulté en ce début de saison, Lens se déplace sur la pelouse du FC Séville, ce mercredi (21h), pour la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

L’Europe pour lancer sa saison ? Lens se rend, ce mercredi, à Séville pour la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Un déplacement périlleux pour le club nordiste, qui connait un début d’exercice pour le moins compliqué. Battu à domicile, le week-end dernier, par Metz (0-1), le champion de France a perdu quatre de ses cinq premiers matchs de Ligue 1 et occupe la dernière place du classement avec un seul point.

Séville également en difficulté

Un départ cauchemardesque pour des Sang et Or déjà au bord de la crise. «Je ne pensais pas en être là (…). Je savais que ce serait une autre saison, certainement plus compliquée. Mais, elle est là, comme ça. Il faut faire face», a confié l’entraîneur Franck Haise, qui va devoir trouver les solutions pour permettre à son équipe de redresser la tête face à une équipe andalouse qui se cherche également.

Si les Sévillans ont battu, ce week-end, Las Palmas (1-0), ils ont connu un début de saison tout aussi compliqué avec trois défaites lors des trois premières journées de Liga. Ce sont donc deux formations mal en point qui s’apprêtent à s’affronter. Et ce rendez-vous pourrait déjà être un tournant dans la saison de chacune des équipes.

