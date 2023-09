Coupe du monde de rugby : voici le dispositif de sécurité autour de la place de la Concorde pour le match entre la France et la Namibie

A l'occasion du match opposant la France à la Namibie ce jeudi 21 septembre, une retransmission de la rencontre aura lieu au Village Rugby de la Concorde, à Paris. La circulation sera restreinte et un dispositif de sécurité a été mis en place.

Un match pour la qualif, mais la sécurité avant tout. Le XV de France rencontre ce jeudi la Namibie pour leur troisième confrontation de cette édition de la Coupe du monde de Rugby. En jeu : une place pour la phase finale de la compétition.

Ainsi, bon nombre de Français seront devant leur téléviseur ce soir, mais aussi dans les différentes fan zones installées un peu partout sur le territoire.

A Paris, des milliers de supporters sont attendus au Village Rugby situé place de la Concorde (8e). Afin d'assurer le bon déroulement de l'événement, la préfecture de la Ville a annoncé dans un communiqué prendre plusieurs mesures de sécurité.

Des restrictions de circulation

L'espace dédié aux supporters sera ouvert à partir de 14h, ainsi, la circulation ne se fera que dans un sens sur cette place de 13h30 à 16h.

Dispositif de sécurisation du village rugby place de la Concorde à Paris pour la retransmissions du match France-Namibie, jeudi 21 septembre 2023. #RWC2023





Consultez notre communiqué de presse pic.twitter.com/vXuzRIn8TU — Préfecture de Police (@prefpolice) September 20, 2023

Puis, à partir de 16h, «tout accès au périmètre» du Village Rugby sera interdit jusqu’au lendemain à 2h, «sauf pour les piétons», précise la préfecture de police de Paris.

Le stationnement sera également interdit. Les autorités policières conseillent aux automobilistes et cyclistes d'éviter le secteur.

Des stations de métro fermées

Malgré l'interdiction d'accès au véhicule, il sera aussi difficile de se rendre à la fan zone à pied, en utilisant les transports en commun.

En effet, plusieurs stations de métro seront fermées au public. C'est le cas de la station Concorde (sur les lignes 1, 8 et 12) et de la station Tuileries (ligne 1).

Ces mesures prennent effet ce jour à partir de 12h, jusqu'au lendemain matin.

Par ailleurs, des contrôles de sécurité seront également effectués sur des points de passage obligatoire afin d'accéder à la zone.

Les «rassemblements de nature revendicative» et «les artifices de divertissement» sont strictement interdits, rappelle la préfecture. Et à ce titre, un arrêté préfectoral a été émis pour autoriser la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de drones.