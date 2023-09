Formule 1 : la colère noire de Pierre Gasly à l’arrivée du Grand Prix du Japon (vidéo)

Pierre Gasly, qui a terminé à la 10e place lors du Grand Prix du Japon de Formule 1 ce dimanche, a laissé exploser sa colère au volant de sa monoplace après avoir franchi la ligne d’arrivée.

Une image assez incroyable. Ce dimanche 24 septembre sur le circuit de Suzuka en fin de Grand Prix de Formule 1, Pierre Gasly n’a pas vraiment apprécié la demande de son écurie Alpine de laisser passer son coéquipier Esteban Ocon à quelques mètres de la ligne d’arrivée. Si bien qu'il a effectué des mouvements de colère avec ses mains.

La frustration de Pierre Gasly à l'arrivée du #JapaneseGP





Le pilote Alpine a dû laisser passer son coéquipier pour la 9ème place, quelques mètres avant de franchir la ligne #F1 pic.twitter.com/YnNrJBPTy4 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 24, 2023

Le Normand a dénoncé «une blague» à la radio alors qu’il comptait près de deux secondes d’avance sur son coéquipier.

«Pour l’équipe, on fait 9 et 10 ou 10 et 9, ça revient au même. Je ne comprends pas la décision de changer les places à la position, sachant que ça n’avait jamais été discuté avant la course, a confié Pierre Gasly à Canal+ après la course. Ils m'avaient bien dit que s'ils décidaient l'undercut avec Esteban pour l'aider pendant sa course, on échangerait les positions à la fin, c'est ce qu'on a fait. Au dernier tour, on m’a demandé de re-échanger, ce qui n’a jamais été le cas puisque je partais devant, j’avais fait une meilleure qualif, les pneus étaient plus frais à la fin. Pour l’équipe, ça fait trois points de plus. Pour le reste, on va en discuter en interne.»

Pierre Gasly dans l'incompréhension après la décision d'Alpine d'échanger les places de ses pilotes avant de passer la ligne d'arrivée... #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/8EM1wThxmb — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 24, 2023

Alpine s’est expliqué via Bruno Famin, Team Principal par intérim, sans trop rentrer dans les détails. «Vers la fin de la course, nous avons cherché à capitaliser sur notre avantage pneumatique et sur le rythme de Pierre en visant la huitième place, a-t-il détaillé à Canal+. L'occasion était serrée et nous avons décidé d'échanger nos positions en piste dans le but de maximiser le résultat de l'équipe en donnant à Pierre la chance de viser la huitième place. Au final, nous avons manqué de tours et de rythme et nous avons pris la décision de permuter les pilotes. Passer ces appels n’est jamais facile, cependant, toutes les décisions sont prises dans le meilleur intérêt de l’équipe avant tout. Ces deux semaines ont été chargées – des points au tableau et des signes certainement encourageants sur deux circuits et conditions différents – donc merci à toute l’équipe pour avoir apporté des améliorations et une exécution soignée vers ces résultats. Nous devons tous continuer à faire pression pour en faire plus.»

Concrètement, Alpine aurait agi pour rendre la place à Ocon,qui avait laissé passer Gasly au 45e tour pour des raisons stratégiques dans le but de rattraper Alonso. Esteban Ocon a simplement évoqué le bon résultat collectif avec deux voitures dans les points (9e et 10e).