F1 : qui est Jessica Hawkins, la pilote qui a roulé pour Aston Martin en essai privé ?

Jessica Hawkins, ambassadrice de l'écurie Aston Martin en Formule 1, a effectué ses premiers essais dans une monoplace de la catégorie reine. Un essai marquant pour la place des femmes dans le sport automobile, et pour celle qui évolue dans cet univers depuis son enfance.

Un nouveau visage dans le monde de la Formule 1. Après cinq années avec une présence totalement masculine, une femme s’est retrouvée au volant d’une monoplace de F1 : Jessica Hawkins. L’essai privé de l’Anglaise de 28 ans, qui s’est déroulé le 21 septembre dernier sur le circuit de l'Hungaroring, a été officialisé par l’écurie Aston Martin, ce mardi 26 septembre.

Une occasion en or pour celle qui baigne dans l’univers automobile depuis son plus jeune âge.

AMF1 Team Driver Ambassador @1JessicaHawkins completed her first #F1 test piloting the AMR21 in Budapest last week. Showcasing a strong performance, Jessica achieved a lifetime ambition to drive an F1 car, and became the first woman to do so since 2018.

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 26, 2023