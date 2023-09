Boxe : Tony Yoka affrontera le Belge Ryad Merhy le 9 décembre

Le Français Tony Yoka a annoncé ce samedi, lors d'une interview à Canal +, son prochain combat contre le Belge Ryad Merhy. Cet affrontement aura lieu le 9 décembre prochain.

Le combat est lancé. Le poids lourd français Tony Yoka, qui reste sur deux défaites consécutives et vient de changer d'entraîneur, affrontera le Belge Ryad Merhy le 9 décembre, a-t-il annoncé ce samedi dans une interview à Canal+.

«Je n'ai pas envie de dire que je suis surexcité, mais limite, parce que là, je suis chez un nouveau coach, je suis dans une nouvelle ville, je sens que je kiffe ce que je fais. J'ai vraiment envie de revenir sur le ring assez rapidement», a déclaré le champion olympique de Rio.

Ryad Merhy, 30 ans, présente un bilan de 31 victoires, dont 26 avant la limite, pour deux défaites. Son dernier combat remonte au mois de mai, un revers aux points face au Sud-Africain Kevin Lerena.

«Je n'ai pas voulu revenir trop rapidement pour rien»

À 31 ans, Tony Yoka compte lui onze victoires et reste sur deux défaites marquantes. Il avait subi le premier revers de sa carrière professionnelle en mai 2022, battu aux points par le Congolais Martin Bakole à Bercy, puis s'était incliné en mars face au vétéran franco-camerounais Carlos Takam. Après cette dernière défaire, Tony Yoka avait immédiatement annoncé qu'il allait revenir sur le ring dès le mois de juin, mais il a finalement préféré prendre son temps.

«Je n'ai pas voulu revenir trop rapidement pour rien», a-t-il expliqué. «Au final, je me suis posé des questions aussi. J'ai perdu deux combats, ça ne sert à rien que je fonce encore dans le mur pour rien. Donc je me suis dit : je vais repousser. Je vais trouver un coach avec qui ça se passe bien, je vais prendre mon temps et après je reviendrai», a-t-il détaillé au cours d'une interview à Finchley dans le nord de Londres, où il s'entraîne désormais.

Le Français s'est séparé de son coach américain Virgil Hunter et suit désormais les conseils de Don Charles, l'entraîneur notamment de Daniel Dubois, qui a récemment mis en difficulté le champion du monde Oleksandr Usyk. «Je pense que j'avais besoin d'un nouveau challenge, d'un nouveau départ dans ma carrière sportive», a-t-il déclaré.

Le natif de Paris, qui s'entraînait depuis cinq ans aux États-Unis, a également expliqué que la distance avec ses enfants vivant en France avait été «compliquée à gérer ces dernières années».