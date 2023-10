Qatar Prix de l'Arc de Triomphe : combien va gagner le vainqueur ?

Âgé de 3 ans et monté par l'Italien Cristian Demuro, le pur-sang français Ace Impact a remporté, ce dimanche, la 102e édition du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe sur l’hippodrome ParisLongchamps et va empocher le joli pactole promis au vainqueur.

Une victoire de prestige. Le pur-sang français Ace Impact a remporté, ce dimanche, la 102e édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe disputé sur l'hippodrome ParisLongchamps.

Parti prudemment, il a su se montrer patient et attendre son heure avant de remonter dans la ligne droite finale et déposer ses rivaux à 100 mètres de la ligne d'arrivée.

Près de 3 millions d'euros pour le vainqueur

«Ace Impact a fait une belle ligne droite. J'ai monté la course que je voulais monter. Je sais qu'il sait sprinter et je n'ai jamais doute durant la course. C'est formidable», s'est réjoui l'Italien Cristian Demuro, qui a signé son 2e succès dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe après sa victoire en 2020. «Tout s'est bien passé depuis sa préparation. Avant la course, il était magnifique, c'est un rêve», s'est enthousiasmé son entraîneur Jean-Claude Rouget.

Et alors que la dotation totale est de 5 millions d'euros, il va toucher la somme de 2.857.000 euros promise au vainqueur. Deuxième à l'arrivée, l'anglais Westover, mâle de 4 ans monté par Rob Hornby, va empocher 1.143.000 euros. Le cheval français Onesto, qui avait terminé 10e l'année dernière, sous la selle de Maxime Guyon a complété le podium et va percevoir 571.500 euros.

La Japonaise Trough Seven Seas, qui a fini à la 4e place, va percevoir 285.500 euros, alors que la 5e place est revenue à Continuous, qui va toucher 143.000 euros.

Dotation totale

Vainqueur : 2 857 000 euros



Deuxième : 1 143 000 euros



Troisième : 571 500 euros



Quatrième : 285 500 euros



Cinquième : 143 000 euros