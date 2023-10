Ligue 2 : Bastia a affrété un avion privé pour 15 minutes de vol jusqu’à Ajaccio

Le club de football de Bastia a affrété un avion privé à son équipe, plutôt que de prendre la route, pour se rendre à Ajaccio pour le derby corse, ce lundi soir, en clôture de la 9e journée de Ligue 2, selon Corse Matin.

Un choix regrettable et très discutable. En déplacement, ce lundi soir à Ajaccio, pour le derby corse en clôture de la 9e journée de Ligue 2, le Sporting Club de Bastia a pris un avion privé pour se rendre sur place, a rapporté Corse Matin. Après avoir effectué une mise au vert, Régis Brouard et ses joueurs ont embarqué à bord de cet avion spécial qui a emmené l’équipe de Calvi à Ajaccio.

Parti de Nice pour récupérer la formation bastiaise, l’appareil a été affrété pour éviter les deux heures de route jusqu’à la Cité impériale, alors que le vol a duré à peine… quinze minutes. En plus de l’impact sur l’environnement, cette décision est d’autant plus surprenante que Bastia a l’un des plus petits budgets de Ligue 2 et que le coût de l’opération serait estimé à 15.000 euros.

Pour l’heure, les dirigeants de Bastia n’ont pas expliqué les raisons de ce choix. Peut-être qu’ils le feront à l’issue de la rencontre. Et reste à savoir si les Bastiais rentreront par la route ou s’ils prendront à nouveau l’avion.