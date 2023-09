Football : Pep Guardiola appelle les joueurs à la grève

L'entraîneur espagnol de Manchester City, Pep Guardiola, a lancé un appel à la grève auprès des joueurs de football professionnels afin de demander un allègement du calendrier, lors d'une interview accordée à The Athletic.

Une déclaration forte signée Pep Guardiola. L’entraîneur de Manchester City est revenu sur la densité du calendrier des matchs des championnats européens, lors d'une interview accordée au média The Athletic ce vendredi. Depuis quelques années, le sujet prend de plus en plus d'ampleur, le rythme soutenu du calendrier générant de nombreuses blessures parmi les joueurs. Cela a également affecté la santé mentale de certains d'entre eux.

«que tous les joueurs décident de dire STOP»

Le Catalan a longuement évoqué le sujet et a proposé une solution radicale pour remédier à ce problème : «Il n'y a qu'une seule solution, que tous les joueurs décident de dire stop. Alors ils seront obligés de changer quelque chose. La FIFA et l’UEFA devront réagir. Lorsqu'il y a une pause, il doit y avoir une pause appropriée. J'utilise toujours la NBA comme exemple. Ils jouent 80 matchs en quelques mois, mais après cela, ils ont 3 ou 4 mois de congés, et vous pouvez vous régénérer».

Le coach des Skyblues a poursuivi, en déclarant ceci : «Sans Pep, le football continuera, mais sans les joueurs, le spectacle ne pourra pas se poursuivre. Cela dépend d'eux».

L'EXEMPLE de L'ÉQUIPE féminine D'ESPAGNE

Afin d'illustrer ses propos, l'Espagnol a cité l'expemple de l'équipe féminine d'Espagne, après l'affaire du baiser forcé : «Regardez l'Espagne avec l'équipe féminine, les joueuses ont décidé de changer quelque chose et elles l'ont changé. Ils ont été obligés de changer, parce que les joueuses l'ont décidé [...]. Le plus grand héritage, c’est ça».

Pour rappel, le champion du monde 2018, Raphaël Varane, avait décidé de prendre sa retraite internationale, après la Coupe du Monde 2022, à la suite d'un calendrier surchargé.