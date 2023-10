Ligue des champions : composition, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur Newcastle-PSG

Le PSG se déplace, ce mercredi 4 octobre, sur la pelouse de Newcastle pour la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

Composition probable du PSG

Donnarumma - Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Hernandez - Ugarte, Zaïre-Emery, Vitinha - Dembélé, Kolo Muani, Mbappé

Arbitre

Istvan Kovacs a été désigné pour diriger ce match entre Newcastle et le PSG. Âgé de 39 ans, l’arbitre roumain dispose d’une solide expérience aussi bien dans le championnat de Roumanie que sur la scène européenne, avec notamment 16 matchs de Ligue des champions à son actif, et internationale. Et il a déjà croisé la route du PSG pour avoir arbitré le match de la phase de groupes de la Ligue des champions contre Galatasaray en décembre 2019. Ce jour-là, le club parisien s’était largement imposé au Parc des Princes (5-0).

Stade

Après 20 ans d’absence, la Ligue des champions fait son retour à St James’ Park. Dotée de 52.400 places, l’enceinte des Magpies, réputée pour son ambiance, fera le plein pour la venue du PSG. Le club de la capitale pourra aussi compter sur le soutien de ses supporters car 2.100 fans parisiens sont attendus dans les travées de l’antre de Newcastle.

Forme

Paris connaît un début de saison en dent de scie. Si le club de la capitale a décroché des succès probants, comme face à Lens (3-1), Lyon (1-4), le Borussia Dortmund (2-0) ou encore l’OM (4-0), il a aussi enregistré quelques contre-performances comme la défaite à domicile face à Nice (2-3) ou encore le match nul, le week-end dernier, sur la pelouse de Clermont (0-0). De son côté, Newcastle est dans une bonne dynamique. Après un début de saison compliqué, avec trois revers en quatre matchs, les Magpies sont sur une série de cinq matchs consécutifs sans défaite et sans encaisser le moindre but, dont trois victoires consécutives.

Situation du groupe

Le PSG occupe seul la tête du groupe F après sa victoire lors de la 1ere journée face au Borussia Dortmund (2-0). Le champion de France devance Newcastle et l’AC Milan qui se sont quittés sur un match nul en Italie (0-0), alors le Borussia est dernier après sa défaite au Parc des Princes.

Diffusion TV

La rencontre entre Newcastle et le PSG sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+.