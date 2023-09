Ligue des champions : combien de gardiens ont-ils déjà marqué dans la compétition ?

Buteur à la dernière seconde, mardi soir, contre l’Atlético Madrid, le gardien de la Lazio Rome Ivan Provedel est devenu le 4e portier à marquer dans l’histoire de la Ligue des champions.

Il est entré dans un cercle fermé. Ivan Provedel est devenu, mardi soir, le 4e gardien de l’histoire à inscrire un but en Ligue des champions. Âgé de 29 ans, le portier italien de la Lazio Rome a trouvé le chemin des filets d’une tête rageuse pour permettre à son équipe d’égaliser dans les dernières secondes contre l’Atlético Madrid (1-1).

C'EST EXCEPTIONNEL





Ivan Provedel, le GARDIEN de la Lazio ÉGALISE À LA 94ÈME MINUTE face à l'Atletico #LazioAtleti | #UCL pic.twitter.com/JwnhSI2q3G — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 19, 2023

Trois buts pour Hans-Jörg Butt

Avant lui, le Truc Sinan Bolat avait également marqué de la tête en décembre 2009. Son but égalisateur, dans les ultimes instants face à l’AZ Alkmaar, avait permis au Standard de Liège de finir à la 3e place de son groupe et d’être reversé en Ligue Europa.

Goalscoring goalkeepers...



Alisson Becker & Sinan Bolat





Throwback to when Sinan Bolat scored a last-gasp equaliser back in 2009 for Standard Liège @Standard_RSCL | #UCL pic.twitter.com/AKTkgCQjWz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 16, 2021

Moins d’un an plus tard (septembre 2010), Vincent Enyeama, qui évoluait à l’Hapoël Tel-Aviv, avait transformé un pénalty en prenant à contre-pied Hugo Lloris. Son but n’avait pas empêché aux Lyonnais de s’imposer en Israël (1-3).

Le pénalty est un exercice que Hans-Jörg Butt affectionnait tout particulièrement. Le gardien allemand en a inscrit pas moins de trois en Ligue des champions avec trois équipes différentes : Hambourg en 2000, Bayer Leverkusen en 2002 et le Bayern Munich en 2009. Mais il a marqué chacun de ses pénalties contre la Juventus Turin.